Kılıçdaroğlu'nun diktatörlüğüne kendi medyası bile isyan etti: Ben artık arkanızdan gitmem
Türkiye'nin yaptığı tarihi seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan ve 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu MYK üyelerininde de istifalarını istedi. Kendisi hariç herkesi istifaya zorlayan Kılıçdaroğlu'na kendi medyası bile isyan etti. Fatih Portakal "Ben artık arkanızdan gitmem" ifadelerini kullanırken Jahrein ise "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İşte detaylar...
28 Mayıs'taki seçimlerde büyük bir hezimet yaşayarak siyasi kariyerinde hiçbir seçimi kazanamama serisini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan istifa etmeyerek 'mücadeleye devam' kararı aldı.
İSTİFAYA YANAŞMADI
14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimlerinde mağlubiyete uğrayan Kılıçdaroğlu için istifa sesleri yükselmişti. CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin gibi isimlerin Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşulurken, 8'li Koalisyonun Adayı Kılıçdaroğlu "Buradayız" mesajı vermişti.
KOLTUK SEVDASI HER ŞEYİ SÖYLETTİRDİ!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Antalya mitinginde söylediği sözleri hatırlattı:
"Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir."
"YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR VE BURADAYIZ"
Kaybettiği 12.seçimin ardından koltuğu hala bırakmayan CHP'li Kılıçdaroğlu; "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren yirmi beş milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diyerek yenilgiye doymadığını tekrar gözler önüne sermişti.
Ayrıca Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında tüm üyelerin istifasını alırken kendisinin istifa etmemesi ise büyük tepki topladı.
Düzenlenen toplantıda, istifa etmesi istenen CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.
İstifa eden üyeler şöyle;
• Ahmet Akın
• Ali Öztunç
• Bülent Kuşoğlu
• Bülent Tezcan
• Devrim Barış Çelik
• Faik Öztrak
• Fethi Açıkel
• Gamze Akkuş İlgezdi
• Gökçe Gökçen
• Gülizar Biçer Karaca
• Lale Karabıyık
• Muharrem Erkek
• Oğuz Kaan Salıcı
• Selin Sayek Böke
• Seyit Torun
• Veli Ağbaba
• Yüksel Taşkın
Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle koltuğunu bırakmayacağını açık açık ortaya koyarken yaşananlar CHP medyasını da isyan ettirdi.
"BEN ARTIK ARKANIZDAN GİTMEM"
Fatih Portakal yaptığı açıklamada "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"MYK'YI KURBAN EDEREK KURTULAMAZSIN"
"Jahrein" kullanıcı adlı Ahmet Sonuç ise, "Hayır. Sen gideceksin KK. Ve 10 aralık çetesi temizlenecek. MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
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