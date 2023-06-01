Yeni Kabine’nin açıklanacağı tarih ve saat belli oldu! AK Partili Ali İhsan Yavuz A Haber’de duyurdu

"İSTİFA ÇAĞRILARI GELİYOR"

Bu sefer tablo, bundan öncekiler gibi değil. Bu sefer çok daha farklı bir durum var. Tanju Özcan istifa et diyor. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, sonradan tweetini silmiş olsa bile 'Tekrar genel başkan olursa ben CHP'den ayrılırım' diyor. Yine başkaları çok net bir şekilde istifa çağrılarında bulunuyor. Ben genel başkan düzeyinde de ya istifaların ya da bundan sonraki kongrelerde adaylıktan çekilmelerinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum."