01 Haziran 2023, Perşembe
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İstifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya mitingindeki sözleri gündem oldu: Koltuğundan kalkmayan insan altına etmiş demektir
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken HDPKK desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünmezken MYK'daki tüm isimleri istifa ettirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu diktatörlüğü CHP tabanından rahatsızlık yaratırken akıllara Kılıçdaroğlu'nun Antalya mitingindeki sözleri geldi. Bay Kemal o mitingte "Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...