Temmuz zammı açıklaması! Süreç nasıl işleyecek? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Milyonların gözü temmuz zammında. Süreç nasıl işleyecek? Kabine'de kimler olacak? Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.
Millet seçimini yaptı, Türkiye Yüzyılı başladı. Türkiye "Erdoğan ile yola devam" dedi ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Seçmen 28 Mayıs'ta ne mesaj verdi? Kabine'de kimler olacak? Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı? İttifaklar yoluna nasıl devam edecek? CHP'de koltuk savaşları başladı mı? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SEÇMEN 28 MAYIS'TA NE MESAJ VERDİ?
Bu neticeler bütün milletimiz için hayırlı olsun. Milletimiz Erdoğan dedi AK Parti dedi Cumhur İttifakı dedi. Güven ve istikrardan yanayım dedi. Yaparsa AK Parti yapar Cumhur İttifakı yapar Erdoğan yapar dedi. Bu zaferin lideri Sayın Erdoğan'dır. Bileşenleri AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.
Millet masa başında yapılan anketleri yerle bir etti.
TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI
İnşallah bütün taahhütlerimizi bir bir yerine getireceğiz. En düşük memur maaşlarının 22 bin TL net olacağıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Temmuz zammı geliyor biliyorsunuz. Hem asgari ücretle ilgili çok değerli toplum kesimlerine ilişkin hem de memurlarımız hem de tüm emeklilerimiz SSK Bağ-Kur emekli sandığına tabii bütün emeklilerimizi de kapsayacak şekilde bütün bu taahhütlerimizi inşallah yemin töreni bitip ondan sonra da Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın yemin töreni söz konusu.
Komisyonlarımızı oluşturacağız ve bu konuyla ilgili kanun teklifini teknik anlamda ilgili bakanlıklarla çalışıp milletvekili arkadaşlarımızla beraber Meclis'in gündemine getireceğiz. Hemen komisyondan geçirip genel kurul iradesine sunma hedefindeyiz.
HEPSİNİ BİR BİR YERİNE GETİRECEĞİZ
Ev kadınlarının emeklilik hakkını düzenleyen bu manada sosyal devlet ilkesinin en güzel şekilde uygulanmasına vesile olacak perspektifi ortaya koymuştu Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle gençlerle ilgili evlilikleriyle ilgili 2 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli bir şekilde 150 bin TL evlilik kredisi verilmesi hususu, eğitim öğretimleriyle ilgili gençlerimizin desteklenmesi hususu. En önemlisi her hanenin mutlaka bir istihdama kavuşması mutlaka evine ücret maaş götürebilme imkanının ortaya koyulabilmesi gibi çok önemli reform niteliğindeki düzenlemeleri de süreç içerisinde bunların hepsini bir bir yerine getireceğiz.
Konuşulacak çok çok hususlar var ama önce yemin arkasından da asgari ücretle ilgili ve memur emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme öncelikli gündemlerimiz arasında. Bu perspektif artarak devam edecek.
Temmuz ve Ekim aylarında normalde iç tüzük hükümlerine göre Meclis'in bir ara verme dönemi bir tatil dönemi söz konusu oluyor Temmuz'a kadar yoğun bir şekilde çalışma olacaktır. Meclis'i bekleyen ilk çalışmalara kısaca bu şekilde değinmiş olabilirim.
CHP'DE KOLTUK SAVAŞLARI BAŞLADI MI?
Bu konuda aslında kendi sözlerine bakmak gerekir CHP'nin önde gelenlerinin. Sayın Özgür Özel eğer cumhuriyetin 100. yılında AK Parti Recep Tayyip Erdoğan hala iktidardaysa bu bizim için çok büyük bir başarısızlıktır ve bu konuda da gereği yapımalıdır diye daha önce de beyanlarda bulunmuştu. Şimdi bu sözü Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın Özgür Özel'e de bütün CHP yönetimine de hatırlatmak gerekir.
GEREĞİNİ YAPMASI GEREKİRDİ
Sayın Kılıçdaroğlu MYK'nın istifasını talep etmiş ancak kendisi yerinde kalma niyetinde zannediyorum çünkü gereğini yapması gerekirdi.
Türkiye'nin en büyük açmazlarından bir tanesi milli ve yerli muhalefetin olmaması maalesef. Bu konuda bütün milletimizin gözü önünde cereyan eden bir yıkıcı bölücü ve gerçekten Türkiye'yi bir kaos ve yapma düzenine bir belirsizliğe ve öngörüsüzlük noktasında bilinmezliğe doğru sürüklemeye çalışan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği bir yapı söz konusu oldu.
Yeni dönemde CHP'de bir liderlik savaşı başlayacak.
KABİNE'DE KİMLER OLACAK?
Bu konuda çeşitli istişareler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK toplantısını gerçekleştirdi bizlerle beraber kanaatlerimizi aldı büyün arkadaşlarımızın değerlendirmelerini aldı. Daha sonra Kabine ile bir araya geldi onların da değerlendirmelerini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir arkadaşımız kendi kanaatlerini değerlendirmelerini düşüncelerini özgür bir şekilde ortaya koydu. Bunun en son taktirini Sayın Cumhurbaşkanımız kendileri ortaya koyacaklardır.
Eğer gruptan herhangi bir arkadaşımız bir milletvekili arkadaşımız yürütmede görevlendirilecekse yer alacaksa o zaman milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da konu ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulunmuştu.
YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?
Seçimle ilgili değerlendirme yaptığımda kullandığım sözcükleri dikkate aldığımızda gerçekten milletin beklentisine tercüman olacak o hedefleri gerçekleştirecek uyumlu her konuda duyarlı hedef kitleyle diyalog kurabilecek kişilerden oluşacak. Elbette ki Türkiye'nin farklı kesimlerini de dikkatte almak suretiyle bir Kabine oluşturulacak.
Çok büyük tecrübeye birikime sahip Cumhurbaşkanımız Kabine'sini bu çerçevede oluşturacaktır. Kabine açıklandığında milletimizin işte diyeceği bir Kabine ile karşılaşacağız beklentim benim de ümidim bu.
BAZI BAKANLAR GÖREVE DEVAM EDECEK Mİ?
Bu Cumhurbaşkanımızın takdirinde benim herhangi bir şey söylemem nezaketen mümkün değil. Ama eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu değerlendirmeyi yaparken partimizin Meclis'teki sayısal çoğunluğu ve bu çoğunluğa dayalı komisyonlarda konuşlanma kriterlerini de dikkate almak suretiyle bir tercihte bulunacak diye düşünüyorum.
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