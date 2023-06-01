Temmuz zammı açıklaması! Süreç nasıl işleyecek? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu A Haber’de anlattı

Seçmen 28 Mayıs'ta ne mesaj verdi? Kabine'de kimler olacak? Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı? İttifaklar yoluna nasıl devam edecek? CHP'de koltuk savaşları başladı mı? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SEÇMEN 28 MAYIS'TA NE MESAJ VERDİ?

Bu neticeler bütün milletimiz için hayırlı olsun. Milletimiz Erdoğan dedi AK Parti dedi Cumhur İttifakı dedi. Güven ve istikrardan yanayım dedi. Yaparsa AK Parti yapar Cumhur İttifakı yapar Erdoğan yapar dedi. Bu zaferin lideri Sayın Erdoğan'dır. Bileşenleri AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Millet masa başında yapılan anketleri yerle bir etti.

TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI

İnşallah bütün taahhütlerimizi bir bir yerine getireceğiz. En düşük memur maaşlarının 22 bin TL net olacağıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Temmuz zammı geliyor biliyorsunuz. Hem asgari ücretle ilgili çok değerli toplum kesimlerine ilişkin hem de memurlarımız hem de tüm emeklilerimiz SSK Bağ-Kur emekli sandığına tabii bütün emeklilerimizi de kapsayacak şekilde bütün bu taahhütlerimizi inşallah yemin töreni bitip ondan sonra da Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın yemin töreni söz konusu.