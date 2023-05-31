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Asgari ücret zammında referans miktar! Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? Resul Kurt A Haber'de yorumladı...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Asgari ücret zammında referans miktar! Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? Resul Kurt A Haber’de yorumladı...

2023 seçimleri geride kalırken artık gözler Temmuz ayında çalışanlara verilecek asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlarca emekçinin merakla beklediği zam miktarına yönelik farklı rakamlar konuşulurken AK Parti Adıyaman Milletvekili - Çalışma Ekonomisti Doç. Dr. Resul Kurt A Haber ekranlarında asgari ücrete yapılması planlanan zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de tarihi seçimlerin tamamlanmasının ardından artık gözler Temmuz ayında belirlenecek asgari ücret miktarına çevrildi.

Hükümet vatandaşları enflasyona karşı ezdirmemek adına çalışmalarını sürdürürken temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı çalışanlar tarafından merakla bekleniyor.

500 DOLAR BAZINDA MI OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücrete geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirerek, "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili - Çalışma Ekonomisti Doç. Dr. Resul Kurt A Haber ekranlarında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

100 MİLYARLIK BİR RAKAM

AK Parti emekçileri ve çalışanları koruyan bir yapıyla bugünlere geldi. Cumhuriyet'in kurulumundan bu yana alınan gelir ve damga vergisi AK Parti döneminde kaldırıldı. 100 milyarlık bir rakamdan bahsediyoruz.

SABİT GELİRLİ KORUNACAK

Bugün çalışanları koruyan bir yapı var. Asgari ücret teslip komisyonu haziran ayının sonuna doğru toplanır. En azından ocak-haziran arasındaki enflasyon dikkate alınarak sabit gelirlileri koruyacak bir artış yapabilir.

ALIM GÜCÜNÜN DÜŞMEMESİ ANA HEDEF

Böyle bir artışı emekçiler de bekliyor. Alım gücünün düşmemesi için kriterlerin korunması için adımlar var.

500 DOLAR RAKAMI BİR REFERANS

Çalışma Bakanımız söylediği bir rakam var. 500 dolar gibi bir rakam düşünülüyor. Bu bir referanstır. İkinci bir referans da Ocak-Haziran arasındaki enflasyon rakamıdır.

Bakan değişse bile devlette devamlılık esas. Enflasyon rakamları dikkate alınarak yeni bir rakam belirlenecek.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte hesaplar...

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