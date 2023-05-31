Asgari ücret zammında referans miktar! Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? Resul Kurt A Haber’de yorumladı...

SABİT GELİRLİ KORUNACAK

Bugün çalışanları koruyan bir yapı var. Asgari ücret teslip komisyonu haziran ayının sonuna doğru toplanır. En azından ocak-haziran arasındaki enflasyon dikkate alınarak sabit gelirlileri koruyacak bir artış yapabilir.

ALIM GÜCÜNÜN DÜŞMEMESİ ANA HEDEF

Böyle bir artışı emekçiler de bekliyor. Alım gücünün düşmemesi için kriterlerin korunması için adımlar var.