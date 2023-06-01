HDP'den "çözülüyoruz" sinyali mi? Demirtaş’ın bu taktiği ne anlama geliyor?

Tabi bu noktadan sonra HDP ile görüşmeler yapıldı. Bundan sonra net şekilde HDP ve Kandil'in desteği ortaya çıktı. Tüm bunlar medyaya ve kamuoyuna zaten yansıdı. Bu stratejinin tutmadığını vatandaşta karşılık bulmadığını gören Demirtaş başarısızlıktan sıyrılma çabasında. Muhalefet blokunda şu an bu durum var. Günah keçisi olarak bir kesimi ya da bir noktayı belirlemek ve kendisinin başarısızlıkta bir payı olmadığını ortaya koymak gayreti var. Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na her gün destek verdi.