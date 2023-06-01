HDP'den "çözülüyoruz" sinyali mi? Demirtaş’ın bu taktiği ne anlama geliyor?
Cezaevinden çıkmak için HDP destekli 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açıktan destek veren Selahattin Demirtaş seçimi Başkan Erdoğan’ın kazanmasının ardından partisi HDP’ye ateş püskürüp siyaseti bıraktığını açıkladı. Siyaset gündeminin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan siyasal iletişimci Ferhat Murat değerlendirdi.
Edirne'de cezaevinde yatan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilmesiyle büyük bir hüsrana uğradı. Demirtaş demir parmaklılar arkasından verdiği mesajlarla partisi HDP'yi adeta topa tutup başarısızlığın sorumlusu olarak gösterdi ve politikayı bıraktığını söyledi. CHP listelerinden vekil seçilen küçük partilerin adayları ise CHP'den istifa ederek kendi partilerine döndüler. CHP'nin vekil sayısı eriyor. Muhalefette değişim rüzgarları esiyor.
Peki Demirtaş neden aktif politikayı bıraktığını açıkladı? 28 Mayıs yenilgisi sonrası muhalefeti neler bekliyor? Ferhat Murat'ın öne çıkan açıklamaları:
"(Demirtaş'ın çıkışı) HDP ile ilgili '6 milyon kişinin oy verdiği partiden bahsediyoruz' denilirdi. Ancak biz bu seçimlerde gördük ki 4 milyon 500 bine düştü ve 1,5 milyon oy kaybı yaşandı. Parti yüzde 25 oy kaybı yaşadı. Buna yönelik bir eleştiri olduğu kanaatindeyim. Aslında bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilk işaret fişeği de Selahattin Demirtaş tarafından verilmişti. Demirtaş'ın "Yürü Emek İttifakı Yürü Millet İttifakı Yürü Bay Kemal' mesajından sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı.
Tabi bu noktadan sonra HDP ile görüşmeler yapıldı. Bundan sonra net şekilde HDP ve Kandil'in desteği ortaya çıktı. Tüm bunlar medyaya ve kamuoyuna zaten yansıdı. Bu stratejinin tutmadığını vatandaşta karşılık bulmadığını gören Demirtaş başarısızlıktan sıyrılma çabasında. Muhalefet blokunda şu an bu durum var. Günah keçisi olarak bir kesimi ya da bir noktayı belirlemek ve kendisinin başarısızlıkta bir payı olmadığını ortaya koymak gayreti var. Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na her gün destek verdi.
CHP'de olduğu gibi İYİ Parti'de olacağı gibi başarısızlıktan kendini sıyırmak adına herkesin bir başkasını başarısız göstereceğini ve elinden geleni yaptığı stratejisini ortaya koyacağını görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi muhalefetin kendi içinde kendi içinde birbirine düşmesine sebep oldu."
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