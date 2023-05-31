Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Refah payı ve ek zam yapılır mı?

Eğer ki asgari ücret yüzde 30 zam gelirse 11 bin 57 TL olacak ve bu durumda brüt asgari ücret 13 bin 10 TL'ye yükselecek. Yüzde 35'lik bir zam durumunda net asgari ücret 11 bin 483 TL'ye brüt asgari ücret 13 bin 510 TL çıkacak. Burada tabi asgari ücretin ne kadar olacağını etkileyen bir enflasyon oranımız var. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı eklemesi var. Burada önemli bir etken çünkü geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan beklentinin üzerinde bir rakam açıklamıştı.