Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Refah payı ve ek zam yapılır mı?
Asgari ücret zammı için gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda. Asgari ücret ne kadar olur? Temmuzda yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik mi olacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal verdi.
Seçim geride kaldı Başkan Erdoğan sandıktan zaferler çıktı gözler asgari ücrete çevrilmiş durumda. Asgari ücrete ara zam yapılacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni hükümetin kurulması sonrası toplanacak. Yıl başında hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret temmuzda yeni rekorunu kıracak.
Peki Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Temmuzda asgari ücret ne olur, refah payı ve ek zam yapılır mı? Merak edilen tüm soruların cevaplarını sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
Murat Bal'ın öne çıkan sözleri:
"Asgari ücret şu anda Türkiye'de toplam çalışanların yüzde 40 ve 45'ine tekabül ediyor. Bunun yanında asgari ücretin değişmesi birçok unsuru direk veya dolaylı olarak etkiliyor. Borçlanmalardan asgari ücret harici maaş alan insanlardan aylıklardan işte bunların hepsini aslında belirleyen baz asgari ücret oluyor. İşte tüm insanlar bu yüzden asgari ücreti sürekli olarak takip ediyor.
Tabi buna paralel olarak asgari ücretin kaç para olacağı çok merak ediliyor. Bununla ilgili olarak bir tablo yaptık. 2022 yılında asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL brüt olarak 6 bin 471 lira şeklindeydi. 2023 Ocak ayında yüzde 54,5 zamla net olarak 8 bin 506 TL'ye brüt olarak ise 10 bin 8 TL'ye çıktı. Şu anda uygulanan asgari ücret seviyesi budur.
Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan güncellemede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 500 dolar seviyesine geleceğini ve cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücreti olacağına dair bir sinyal verdi.
Bugün itibariyle 4 aylık gerçekleşen enflasyon 15.21 seyrinde 2 ayda enflasyon tahmini olarak 5-7 gibi olacak. Toplam olarak 6 aylık değişimde yüzde 20-22 seviyelerinde olacak diye tahminlerimiz var. Burada refah payı da yaklaşık olarak yüzde 10 civarında olacak.
Yani yüzde 30-32 arasında bizim beklentimiz var. Tabi hazırladığımız tablodan hesaplarımızı yüzde 25'ten başlattık. Eğer asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse net olarak 10 bin 632 TL brüt olarak 12 bin 510 TL olacak.
Eğer ki asgari ücret yüzde 30 zam gelirse 11 bin 57 TL olacak ve bu durumda brüt asgari ücret 13 bin 10 TL'ye yükselecek. Yüzde 35'lik bir zam durumunda net asgari ücret 11 bin 483 TL'ye brüt asgari ücret 13 bin 510 TL çıkacak. Burada tabi asgari ücretin ne kadar olacağını etkileyen bir enflasyon oranımız var. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı eklemesi var. Burada önemli bir etken çünkü geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan beklentinin üzerinde bir rakam açıklamıştı.
Eğer ki hükümet sene sonu enflasyon hedefini tutturursa burada yapılacak artışın çok ciddi bir anlamı olacak. İnsanlar reel gelirlerini artırmış olacaklar. Burada enflasyon beklenenin üzerinde gelirse yine asgari ücrete güncellemeler olacaktır."
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