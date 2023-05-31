31 Mayıs 2023, Çarşamba
Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...
Asgari ücret zammı 7 milyonu aşkın çalışanı doğrudan etkileyecek. 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte şekillenen asgari ücrette mayıs enflasyon oranıyla birlikte dengeler değişebilir. %30-35'lik zam oranları konuşulurken 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuzda asgari ücret kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:36
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