Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...

"MANŞET TÜFE ENFLASYONU ÜZERİNDE CİDDİ ETKİ YARATABİLİR"

29 Mayıs tarihinde TÜİK'in doğal gazın Mayıs ayında ücretsiz verilmesi nedeniyle sıfır fiyat yöntemi açıklaması, ekonomistlerin tahminlerinde revizyona gitmesine neden oldu. TÜİK'in yöntem değişikliğinden önce düzenlenen ankette, Mayıs ayı TÜFE için medyan tahmin yüzde 1,95 artış yönündeydi. Ekonomistler, TÜİK'in aldığı kararın genel enflasyon görünümünü etkilemese de manşet TÜFE enflasyonu patikası üzerinde ciddi anlamda etki yaratacak gibi göründüğünü ifade ediyorlar.