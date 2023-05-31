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Haberler Galeri Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...

Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...

Asgari ücret zammı 7 milyonu aşkın çalışanı doğrudan etkileyecek. 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte şekillenen asgari ücrette mayıs enflasyon oranıyla birlikte dengeler değişebilir. %30-35'lik zam oranları konuşulurken 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuzda asgari ücret kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:36
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Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...

Asgari ücret zammı 7 milyonu aşkın çalışanı doğrudan etkileyecek. 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte şekillenen asgari ücrette mayıs enflasyon oranıyla birlikte dengeler değişebilir. %30-35'lik zam oranları konuşulurken 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuzda asgari ücret kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...

MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Nisan ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 2,70 artış beklenirken, yüzde 2,39 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 43,68 seviyesinde gerçekleşmişti. Ancak Mayıs ayı enflasyon hesaplamasında değişikliğe gidiliyor.

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Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...

"MANŞET TÜFE ENFLASYONU ÜZERİNDE CİDDİ ETKİ YARATABİLİR"

29 Mayıs tarihinde TÜİK'in doğal gazın Mayıs ayında ücretsiz verilmesi nedeniyle sıfır fiyat yöntemi açıklaması, ekonomistlerin tahminlerinde revizyona gitmesine neden oldu. TÜİK'in yöntem değişikliğinden önce düzenlenen ankette, Mayıs ayı TÜFE için medyan tahmin yüzde 1,95 artış yönündeydi. Ekonomistler, TÜİK'in aldığı kararın genel enflasyon görünümünü etkilemese de manşet TÜFE enflasyonu patikası üzerinde ciddi anlamda etki yaratacak gibi göründüğünü ifade ediyorlar.

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Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni asgari ücretin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.

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Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TAKVİMİ

*YSK kesin sonuçları açıklayacak
*Kabine'nin belirlenmesi ve yemin süreci
*Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
*3 veya 4 toplantı yapılacak
*Uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak