Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Refah payı ve ek zam yapılır mı?

Asgari ücret zammı için gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda. Asgari ücret ne kadar olur? Temmuzda yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik mi olacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal verdi.

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