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Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Refah payı ve ek zam yapılır mı?

A Haber
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Giriş: 31.05.2023 15:48
Güncelleme:31.05.2023 16:00
Asgari ücret zammı için gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda. Asgari ücret ne kadar olur? Temmuzda yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik mi olacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal verdi.
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Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
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