Başkan Erdoğan’dan talimat! Tarihinin en yüksek seviyesini görecek: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam yapılacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni hükümetin kurulması sonrası toplanacak. Yıl başında hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret Temmuz'da yeni rekorunu kıracak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak. İşte yeni döneme damga vuracak düzenlemelerin detayları ve brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları...