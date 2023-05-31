31 Mayıs 2023, Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan talimat! Tarihinin en yüksek seviyesini görecek: Asgari ücret ne kadar olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri asgari ücret için çalışmalarını bir sürdürüyor. Yeni Kabine'nin belli olması sonrası asgari ücrete ara zam maratonu başlayacak. İşte asgari ücret takvimi ve masadaki rakamlar...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 04:08 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 04:16
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