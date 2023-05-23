Kılıçdaroğlu-HDP ilişkisine dair her şey! Tüm kırmızı çizgileri unutup PKK'yı cesaretlendirdiler! Kazanmak için her yol mübah anlayışı...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu HDP ve PKK desteğine rağmen ilk turda başarısız bir sonuç elde etti. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tüm kırmızı çizgilerini unutup yaptığı açıklamalarla terör elebaşlarını cesaretlendiriyor. Diğer yandan CHP'liler tarafından HDPKK'lılara verilen sözler de "Kazanmak için her yol mübah" anlayışını ortaya koyuyor. İşte A Haber tarafından Kılıçdaroğlu-HDP'nin yakın ilişkisini anlatan video...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49.5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ile fark attı.
ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 49,52
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
TÜRKİYE İKİNCİ TUR İÇİN SANDIĞA GİDİYOR
En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilecek. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.
KILIÇDAROĞLU KIRMIZI ÇİZGİLERİ UNUTTU
Seçimlerde HDP ve PKK desteğine rağmen Kılıçdaroğlu ilk turda başarısız olurken, Kılıçdaroğlu oy uğruna kırmızı çizgilerini de unutmuş durumda.
TERÖR ELEBAŞLARINI CESARETLENDİRİYOR
Oy uğruna Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesinden vazgeçilebileceği vaadediliyor. Oy uğruna terör örgütü elebaşları cesaretlendiriliyor. Oy uğruna Türkiye'nin kurucu partisi, Türkiye'yi bölmek isteyen ve bunu gizlemeyen terör örgütü ve uzantılarından mesaj üstüne mesaj alıyor.
DERTLERİ BÖLÜCÜLÜK...
HDP'nin eş genel başkanı da Cumhuriyete dil uzatırken, dertleri bölücülük, toprak ve Cumhuriyet... HDP bunları yaparken CHP Genel Merkezi'nde de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşiervan Elçi'nin toplantısında da Türk Bayrağı kaldırılıyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ZİYARETİ
Ancak Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun adayı olmasının ardından ilişkiler bir adım öteye taşındı. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti HDP'lilerin teröristbaşı Öcalan'a özgürlük çağrılarının hemen ardından gerçekleşti.
KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH ANLAYIŞI
Kılıçdaroğlu, kazanmak için her yol mübah anlayışıyla terör örgütü elebaşlarının desteğini arkasına almaktan çekinmiyor.
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