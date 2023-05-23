Kılıçdaroğlu-HDP ilişkisine dair her şey! Tüm kırmızı çizgileri unutup PKK'yı cesaretlendirdiler

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu HDP ve PKK desteğine rağmen ilk turda başarısız bir sonuç elde etti. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tüm kırmızı çizgilerini unutup yaptığı açıklamalarla terör elebaşlarını cesaretlendiriyor. Diğer yandan CHP'liler tarafından HDPKK'lılara verilen sözler de "Kazanmak için her yol mübah" anlayışını ortaya koyuyor. İşte A Haber tarafından Kılıçdaroğlu-HDP'nin yakın ilişkisini anlatan video...