Seçimin ikinci turuna son 4 gün! Hamza Dağ A Haber’de
Son dakika haberleri… İkinci tur seçimlerine 4 gün kaldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ soruları cevaplıyor. Sinan Oğan’ın desteği için konuşan Hamza Dağ, “İlkeler noktasında destekleme kararı aldı.” ifadelerini kullandı. Hamza Dağ Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişen milliyetçilik söylemine ilişkin olarak “Vatandaş kendini yönetecek irade bekler.” dedi.
64 milyon seçmen sandık başına giderek cumhurbaşkanı için oy verecek. AK Parti, pazar günü yapılacak 2. tur cumhurbaşkanı seçimi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
A Haber ekibinden Sefer Ayçe'nin konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ soruları cevaplıyor. Sinan Oğan'ın desteği için konuşan Hamza Dağ, "İlkeler noktasında destekleme kararı aldı." ifadelerini kullandı. Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişen milliyetçilik söylemine ilişkin olarak "Vatandaş kendini yönetecek irada bekler." dedi.
Hamda Dağ'ın öne çıkan sözleri:
2. tura kalan adaylar diğer aday ile görüşme ve konuşma süreçleri yürüttü. Sinan Oğan ile şu anda kadar yürüyen süreç ve Sinan Oğan'ın pazartesi günü yapmış olduğu açıklama durumun sadece ilkeler üzerinde mutabakat ortaya konulması ile bir destek açıklaması oldu. Malum çevreler Meral Akşener 6'lı masandan kalktığında yaptığı linçi Muharrem İnce'ye 45 gün boyunca yaptıkları linçi Sinan Oğan ile ilgili de gerçekleştirdiler. Artık onların linç kültürü milletin hafızalarında yer etmiş vaziyette. Bizler bu linçe alışkınız. Bize defalarca bu linçi yaptılar. Biz sadece bunu bize karşı sanırken kendi içlerinde kendi isteklerini yerine getirmeyenlere de bu linçi yaptıklarını gördük. Ne yaparlarsa yapsınlar pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açık bir oy farkıyla ipi göğüsleyecek. 5 yıl daha istikrarlı bir şekilde bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek.
Meclis yapısı ortaya çıktı. Bu yapı ile beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki 5 yıllık tecrübe ile ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık birikimiyle önümüzdeki 5 sene artık şahlanış dönemine hazırlanıyoruz. Bunun için çok heyecanlıyız ve sanki ilk günkü heyecanımızı yaşıyoruz. Karşı tarafın sürekli olarak panikle yapmış olduğu onlara daha da zarar veriyor. Onların panikle tehdit diliyle iş tutuyor. 1. turda tamamen HDP/PKK endeksli bir siyaset yapan adaylık süreci yürüten Kemal Kılıçdaroğlu 2. turda MHP'li kardeşlerimizden bile daha ileride ülkücü olduğunu görmüş olduk. Bunlar milletin nezdinde karşılık bulmaz. Siyasette duruş ve ilk önemlidir, siyasette süreç önemlidir.
Ayrıntılar geliyor…
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