Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşlarına zam miktarı ne? Bakan Vedat Bilgin A Haber’de

"14 MAYIS'TA MİLLETİMİZ YABANCI BASINA YANIT VERDİ"

Bakan Bilgin seçim sonuçlarının Batı ülkelerini rahatsız ettiğini söylerken "Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir... Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür. Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var. 14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.