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Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşlarına zam miktarı ne? Bakan Vedat Bilgin A Haber'de

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşlarına zam miktarı ne? Bakan Vedat Bilgin A Haber’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bilgin 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a yönelik verdiği desteği de yorumlarken "Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem veriyor. Bu Türkeş'in hayaliydi, gerçek oldu" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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14 MAYIS SEÇİMİ NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerini yorumlarken "Emperyalist güçler PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

"14 MAYIS'TA MİLLETİMİZ YABANCI BASINA YANIT VERDİ"

Bakan Bilgin seçim sonuçlarının Batı ülkelerini rahatsız ettiğini söylerken "Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir... Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür. Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var. 14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.

15 TEMMUZ VE EKONOMİK OPERASYONLARI TUTMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Batı Türkiye'yi kontrol edemediği için çok rahatsız. 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik operasyonları tutmadı." dedi.

"HDP NE ÖNERDİYSE CHP O ADIMI ATTI"

Bakan Bilgin HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi eleştirirken "Atatürk'ün partisi tezkereye hayır dedi. HDP CHP'ye ne önerdi de CHP bu adımı atmaya karar verdi. Bunun hesabını versinler, sahte söylemleri bıraksınlar." ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN'IN DESTEĞİ

Sinan Oğan'ın Erdoğan'a olan desteğinin değerli olduğu söyleyen Bakan Bilgin "Cumhurbaşkanımız 'Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem veriyor. Bu, Türkeş'in hayaliydi, gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

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