Babala TV'de Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır annelerini ziyaret etmediği için tepki gösteren Umut Nimet Ataş'a HDPKK'dan tehdit: Yakın zamanda kafana sıkacağız
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'de yayına katıldı. Umut Nimet Ataş isimli kişi Kılıçdaroğlu'na farklı konularda sorular sorarken "Diyarbakırlı bir Kürt genciyim. Bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun ve güven ortamının devamı için AK Parti'ye dört elle sarıldım." ifadelerini kullanmasının ardından "Diyarbakır ziyareti esnasında sizi takip ediyordum. Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeden gidip otelde danışmanlarınızın sizi yanıltması beni üzdü." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Programın fragman görüntülerinin yayınlanmasının ardından HDPKK'lılar Ataş'ı sosyal medyadan tehdit etmeye başlarken "Bumo" isimli hesap Ataş'a "Yakın zamanda kafana sıkacağız" mesajı gönderdi. Ataş ile bu tehdidin ekran görüntüsü paylaşarak "Şerefsizlere sesleniyorum bayrak inmez ezan dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez!" şeklinde yanıt verdi. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV yayınında yedili koalisyonun adayına yönelik soru soran Umut Nimet Ataş isimli kişi, PKK ve HDP'li isimler tarafından tehdit edildi.
KILIÇDAROĞLU'NA HDP İLE İTTİFAK TEPKİSİ
Fragmanı yayınlanan programda Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı ve farklı konularda sorular yönelten Ataş CHP'nin HDP ile ilişkisine ilişkin de açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
"HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇİN AK PARTİ'YE DÖRT ELLE SARILDIM"
"Yasin Börü'nün ve çocukluk arkadaşımın İstanbul Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan Murat Yılmaz'ın ailesinin selamını getirdim. Beşiktaş TİM 47 saldırısında. Murat Karayılan'ın talimatıyla 37 vatan evladının şehit edildiği saldırıda. Ben hayatımda AK Parti teşkilatından içeriye girmemiştim. Ta ki seçimlere kadar. Diyarbakırlı bir Kürt genciyim. Bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun ve güven ortamının devamı için AK Parti'ye dört elle sarıldım.
"DİYARBAKIR ANNELERİ ZİYARET ETMEDEN DÖNMENİZ BENİ ÜZDÜ"
"14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanına oy verdim. Diyarbakır ziyareti esnasında sizi takip ediyordum. Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeden gidip otelde danışmanlarınızın sizi yanıltması beni üzdü."
Ataş'ın bu sözlerinin programın fragmanında yayınlanmasının ardından HDPKK'lılar Umut Nimet Ataş'a sosyal medyadan tehditler savurdu.
"YAKIN ZAMANDA KAFANA SIKACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları olan HDPKK'lılar "Umut kendine çok gez tadını çıkar. Yakın zamanda kafana sıkacağız" ifadeleriyle Ataş'ı tehdit etti.
"ŞEREFSİZLERE SESLENİYORUM"
Ataş ise bu tehditin ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken "Az önce aldığım mesaj Allah'a and olsun ! Boyun eğmeyeceğim ! Pkk terör örgütüdür ! Bu devlet benim bu bayrak benimdir ! Ben Türkiye cumhuriyeti devletinin evladıyım ! Şerefsizlere sesleniyorum bayrak inmez ezan dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez !" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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