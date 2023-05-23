Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na Diyarbakır annelerini ziyaret etmediği için tepki gösteren Umut Nimet Ataş’a HDPKK’dan tehdit: Yakın zamanda kafana sıkacağız

"HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇİN AK PARTİ'YE DÖRT ELLE SARILDIM"

"Yasin Börü'nün ve çocukluk arkadaşımın İstanbul Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan Murat Yılmaz'ın ailesinin selamını getirdim. Beşiktaş TİM 47 saldırısında. Murat Karayılan'ın talimatıyla 37 vatan evladının şehit edildiği saldırıda. Ben hayatımda AK Parti teşkilatından içeriye girmemiştim. Ta ki seçimlere kadar. Diyarbakırlı bir Kürt genciyim. Bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun ve güven ortamının devamı için AK Parti'ye dört elle sarıldım.