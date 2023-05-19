Merkez Bankası’ndan yeni talimat: Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı! Karar ne anlama geliyor?

Artık devletim tüm kurumları her şeyin farkında ve yukarında tüm verilere hakimler gereken adımları atıyorlar. 2022'de Türkiye'deki bankalar yüzde 366 kar yapmışlar 433,5 milyar liraya ulaşmış durumdalar. 2021 yılının tamamında 58,5 milyar TL karları var. Aradaki fark ortada. 2023 yılına şu anda kadar sektörün karı yüzde 95,7 artmış. Kamu bankalarının karı 6,119 milyon TL'den 8,1 milyon TL yükselmiş ve sadece yüzde 33 artmış.

Burada görüleceği üzere kamu bankaları taşın altına ellerini değil gövdelerini koymuşlar.