Merkez Bankası'ndan yeni talimat: Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı! Karar ne anlama geliyor?
Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak. Peki bu karar ne anlama geliyor? Ekonomik saldırılar neden arttı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Kredi kartı meselesinde nakit çekimi bununla dolar almak, altın almak gibi durumlar söz konusu oluyordu. Dolayısıyla Merkez Bankası bir süredir bu tedbirleri alıyor. Bankalar kredi verecekse ya ihtiyaca harcanmalı ya da ticari kredi için harcanmalı. Ama maalesef biz de bir alışkanlık vardı. O alışkanlık ortadan kaldırılınca birilerinin cıyaklaması başladı. Sosyal medyada görüyorsun yurt dışından baskılar başlıyor.
Seçime 10 gün kala insanların kafasını karıştırma derdindeler. 'Kredi verilmiyor, bankalar durdu, ekonomi de kaos var' havası yaratma derdindeler. Bunların hepsini görüyoruz. Bazı bankalarda bu işin içine girdi, insanlara bir takım mesajlar göndermeye başladılar. Bunların içinde yabancı ve Türk bankalar var. Merkez Bankası bu oyunlara karşı daha önce vermiş olduğu talimatı kaldırmış oldu. 'Parayı çekim dolara, altına yatırım yapım alışkanlığı' artık yok. Liralaşmayı sağlayacak adımlar atılıyor.
Yurt dışı ekonomist görünümlü tetikçi dolu. Rubin olur, Timothy Ash olur her kim olursa olsun hedefleri Türkiye'yi karıştırmak. Tabi içeride onların destekçileri var. Düğmeye basılmış gibi başladılar konuşmaya; 'kaos olacak, bankalar batacak, bazı yabancı bankalar Türkiye'den çıkacak' tarzı dedikodular ortaya attılar. Bankaların BDDK'nın yaptırımlarına uymaması durumunda gereken cezalar var. İnsanları 'kredi kartı kullanamayacaksın, nakit avans alamayacaksın, kredi çekemeyeceksin, bankalarda döviz yok para veremiyor' tarzı işlemlerle panik havasıyla korkutmaya çalışıyorlar.
Ne zaman ki sandıkta teveccüh göremiyorlar o zaman başka aparatlara sarılıyorlar. Daha seçim gecesi devletin 100 yıllık kurumlarına saldırmaya başladılar. Onu başaramayınca insanlar arasında kriz çıkarmaya başladılar. Ama bu da olmuyor denediler ve olmadı daha önce. Bunu daha önce çok denediniz. Çöpte iktidar aradınız, insanları sokağa dökmeyi denediniz ama olmuyor işte. İnsanlar artık gerçeği görmüş durumda. Bu tarz oyunlar eskiden yapılıyordu.
Artık devletim tüm kurumları her şeyin farkında ve yukarında tüm verilere hakimler gereken adımları atıyorlar. 2022'de Türkiye'deki bankalar yüzde 366 kar yapmışlar 433,5 milyar liraya ulaşmış durumdalar. 2021 yılının tamamında 58,5 milyar TL karları var. Aradaki fark ortada. 2023 yılına şu anda kadar sektörün karı yüzde 95,7 artmış. Kamu bankalarının karı 6,119 milyon TL'den 8,1 milyon TL yükselmiş ve sadece yüzde 33 artmış.
Burada görüleceği üzere kamu bankaları taşın altına ellerini değil gövdelerini koymuşlar.
Özel bankalar bu ülkeden kazanmaya devam ediyor ancak sonrasında bu ülkeye operasyon çekmeye kimse kalkışamaz. Artık bu operasyonlar tutmuyor. AA, TÜİK'e, MB'ye saldırıyorsunuz bunlar hepimizin kurumları devletim kurumları. İktidarlar değişir ve kurumlar kalır. Bunlarla muhalefet yapılmaz. Evi barkı olan çöpte sokak hayvanları için yemek toplayan kadını kullanarak iktidar arıyorsunuz. Borsa ile oynayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Devletin kurumları ayakta ve gereken adımlar atılıyor."
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