19 Mayıs 2023, Cuma
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Merkez Bankası'ndan yeni talimat: Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı! Karar ne anlama geliyor?
Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak. Peki bu karar ne anlama geliyor? Ekonomik saldırılar neden arttı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.