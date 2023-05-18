CHP kanalında 7'li koalisyonu yerden yere vurdu! Ersan Şen: Birisi almış vekilleri tanıtıyor öbürü küsmüş sesi çıkmıyor
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. HDP, PKK ve FETÖ'nün desteğine rağmen ilk turda başarısız olan Kılıçdaroğlu'nu CHP kanalı Sözcü'de ağır eleştiren Ceza Hukukçusu Ersan Şen bu sefer de yedili koalisyonu hedef aldı. Şen yaptığı açıklamada "Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca CHP'nin oy sayımıyla ilgili yaptığı iftiralara ilişkin de "Suçladınız YSK'yı. Ulan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim ülkenin seçimini çalmışlar. Hadi ispat et." dedi.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark attı. Ancak Türkiye'deki seçimlerde uygulanan yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.
28 MAYIS'TA YENİDEN SANDIĞA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
KILIÇDAROĞLU'NA VERYANSIN
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK desteğini arkasına almasına rağmen seçimlerde başarılı olamamasının ardından CHP kanalı Sözcü Televizyonu'na konuk olan Ceza Hukukçusu Prof.Dr Ersan Şen Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullanılmıştı.
"MİLLİYETÇİLERDEN ZIRNIK OY ALAMAZSINIZ"
Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı açıklamada "Terör örgütleri ve onların mensupları seçimin ardından 15 Mayıs gününü kurtuluş anı olarak gördüler. 'Uçak biletlerimizi aldık geliyoruz. Ceza evinin kapılarını aldık çıkıyoruz.' gibi muhalefete destek attığını söyleyen HDP'den ifadeler, ABD'den banka hesaplarına yapılan yoğun destekler… Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız, bir oy alamazsınız" dedi.
"BEN BİLE OY VERMEDİM"
Ersan Şen 7'linin ortak adayına "Ben bile sana oy vermedim, ikna edemedin beni. Sen benden oy alamıyorsan kimden oy alacaksın. Sınıfta kaldın" diyerek tepkisini belli etti.
"KILIÇDAROĞLU SEN BAŞARISIZSIN"
"Masaya yumruğu vuruyor, kaçmadım diyor. Sana kimse kaç demiyor, ama 2 hafta sonra kazanamayınca kaçacaksın. Başka çaren yok! Bu bedeli ödetirler, bunun bedelini ödeyeceksin. Hiçbir mazeretin arkasına sığınma, sen başarısızsın"
Bu açıklamalar sonrası yeniden Sözcü'ye konuk olan Şen bu sefer de yedili koalisyonu sert sözlerle hedef aldı.
ARALARINDA KAVGA VAR
Güven kolay kazanılmaz. Zor kazanılır kolay kaybedilir. Aralarında kavga var. Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil.
ULAN BURASI MUZ CUMHURİYETİ Mİ?
Suçladınız YSK'yı. Ulan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim ülkenin seçimini çalmışlar. Hadi ispat et.
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