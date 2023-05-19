TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz A Haber’de: Enflasyon düşüş trendine girdi

SEÇİM SONRASI EKONOMİ DURUMU

Tüm dünya olarak zor bir dönemden geçiriyoruz. Enflasyon sorunu var ve bunu kabul etmemiz lazım. Dünyanın yaşadığı zorlukları hep beraber görüyoruz. Tüm dünyada yükselen bir enflasyona sıkıntı var. Resesyon risklerini konuşuyoruz dünya olarak. Büyümenin aşağı çekilmesi, istihdamın azalması riski var dünyada. İşte dünya bu iki uç noktasının arasında kalmış durumda. İşte ortada böyle bir zor durum tablo var. Dünya büyümesi yüzde 3'lerin altında. Dünya Bankası gelecek yıl ile ilgili büyüme rakamlarını yarı yarıya düşürdü. Bu dönemlerde siyasi istikrar ve tecrübe bir kat daha önemli. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor. Bunu tarihsel tecrübemizden biliyoruz. En yakın tarih 90'lı yıllar. Neler yaşandığını halkımız gayet iyi biliyor. Güçlü olmayan liderle bu zorluklar aşılmaz.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK

Seçimlerden sonra belirsizlik azalacak. 5 yıllık süreçte belirsizlik ortadan kalkacak. Belirsizliğin olduğu her yerde spekülatif ortam oluşur ve herkes her lafı eder. Ama belirsizlik ortadan kalkarsa yatırımcı gelir ve yatırımlar artar. Kendiliğinden bir toparlanama olur bu büyük bir avantaj. Seçim beyannamemiz ortada önümüzdeki dönemde ekonomiye büyük bir önem vereceğiz. İçinden geçtiğimiz şartlarda bir kat daha önem kazanmış durumda. Güçlü bir ekonomi yönetimi ekonomi programı ile yola devam edeceğiz. İlgili tüm aktörlerle istişare ederek yol yürüyeceğiz. Biz masa başında oturup karar veren bir anlayışa sahip değiliz.

Seçimden önce vatandaşlara sözler veriliyor ve bu sözler bir program dahilinde rastgele ayak üstü sözler olarak değil bir program dahilinde hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili hesaplar yapılıyor bir yol haritası ortaya konuyor. Burada belli bir takvim oluşturuluyor ve görev dağılımı yapıldıktan sonra vatandaş verilen sözler yerine getiriliyor.