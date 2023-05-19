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Merkez bankası nakit avans kararı son dakika! Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı, avans çekiliyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Merkez bankası nakit avans kararı son dakika! Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı, avans çekiliyor mu?

"Kredi kartı nakit avans kaldırıldı mı?" sorusu son dakika açıklaması sonrası sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası bugün yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Peki, Kredi kartlarından nakit avans çekiliyor mu, sınır kaldırıldı mı? İşte detaylar...

"Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı son dakika 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Merkez Bankası'ndan nakit avans ve kredili mevduat hesaplarına yeni düzenleme geldi. Yeni talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Peki, Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı, avans çekiliyor mu? İşte, detaylar...

Kredi kartı nakit avans kullanımı detayları TCMB düzenlemesi sonrasında gündeme oturdu. Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle Merkez Bankası yeni bir adım attı. Düzenlemeye göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı.

KREDİ KARTINDAN NAKİT AVANS KULLANIMI KALDIRILDI MI?

Alınan bu karar mevcutta azami yüzde 1,36'ya kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme sonrası daralacağını belirtiyordu. Ancak Merkez Bankası'ndan son dakika bankalara yeni bir tebliğ gönderildi. Yeni gelişmeye göre alınan nakit avans kararı iptal edildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN NAKİT AVANS AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu. Merkez Bankası, bankalara yeni talimat gönderdi ve bireysel, kurumsal Kredi Kartı kullanımlarında bir sorun olmadığı açıklandı. Kredi kartlarına getirilen makroihtiyati tedbirlerin uygulamasının kaldırıldığı ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartının da aranmayacağı duyuruldu.

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.



Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

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