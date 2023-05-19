Merkez bankası nakit avans kararı son dakika! Kredi kartlarından nakit avans kaldırıldı mı, avans çekiliyor mu?

MERKEZ BANKASI'NDAN NAKİT AVANS AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu. Merkez Bankası, bankalara yeni talimat gönderdi ve bireysel, kurumsal Kredi Kartı kullanımlarında bir sorun olmadığı açıklandı. Kredi kartlarına getirilen makroihtiyati tedbirlerin uygulamasının kaldırıldığı ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartının da aranmayacağı duyuruldu.