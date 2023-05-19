19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'ndan yeni talimat: Nakit avans kararı kaldırıldı

Merkez Bankası'ndan yeni talimat: Nakit avans kararı kaldırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
ABONE OL
Merkez Bankası’ndan yeni talimat: Nakit avans kararı kaldırıldı

Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA