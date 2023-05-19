A Haber ve Sabah'ı susturma operasyonu! Alman siyasetçiden skandal gözaltıya tepki
FETÖ'cülerin şikayeti üzerine A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay Alman istihbaratı tarafından gözaltına alındı. Alman medyasının sessiz kaldığı skandal uygulamaya Alman siyasetçi ve yazar Christoph Hörstel tepki gösterdi. A Haber'e konuşan Hörstel, "Almanya'da basın özgürlüğü güvence altında değil" dedi, operasyonun seçim ayarlı olmasına dikkati çekti.
A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay alman istihbaratı tarafından gözaltına alındı. Evlerindeki arama 4,5 saat sürdü. FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayet ettiği Türk gazetecilere terörist muamelesi yapıldı.
Başta Alman basını olmak üzere batı basını duruma sessiz kaldı. A Haber'e konuşan alman siyasetçi ve yazar Christoph Hörstel Batı'daki ifade ve basın özgürlüğü kavramlarının güvence altında olmadığını söyledi.
Hörstel, "Bu Sabah Avrupa gazetesine yapılmış düşmanca bir baskın. Açıkça görülüyor ki artık Almanya'da basın özgürlüğü güvence altında değil. Eğer hükümetten memnunsanız, Rusya-Almanya arasındaki savaştan, hükümetin politikalarından memnunsanız, size söylenen yalanlardan memnunsanız siz özgürsünüz. Ancak mutlu değilseniz özgür değilsiniz demektir. Almanya'da demokrasi tamamen sahtedir. Durum tam tersi olsa, Alman bir gazeteci Türkiye'de gözaltına alınsa neler olacağını siz de az çok tahmin ediyorsunuz. Daha önce gazetelerde, televizyonlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için diktatör diyorlardı ancak son günlerde bunu yapmıyorlar çünkü artık tutunacak bir dalları kalmadı. Seçim sonuçları da oldukça güçlü gelince bu onları zor durumda bıraktı. Bu FETÖ üyeleri Yunanistan üzerinden sorunsuz olarak Almanya'ya getiriliyor. Daha sonra da iltica işlemleri hızla tamamlanarak vatandaşlık veriliyor. Burada ABD Almanya'ya diyor ki "sen FETÖ'nün ABD dışındaki merkezi ol". ABD burada büyük bir Türk topluluğunun yaşadığının farkında. Türkiye ile iş birliği yapan, Türkiye'yi seven çok fazla Alman'ın olduğunun da farkında. Tamamen bu durumdan rahatsızlar ve bunu bozmak istiyorlar." dedi.
Hörstel, skandal gözaltı sürecindeki ABD bağlantısına da dikkati çekti, "CIA ile Alman istihbaratı çok yakın çalışıyor" ifadelerini kullandı. Hörstel, "Bu gazeteciler yanlış hiçbir şey yapmadı. Ancak bizim Washington merkezli yöneticilerimize göre bu haber FETÖ'ye saldırı anlamına geliyor. İşte bu noktada suç işlemiş oldular. NATO henüz FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlamadı çünkü CIA ve Washington böyle bir girişime karşı. Bu iki Türk gazetecinin de Cevheri Güven'in evini görüntülemesi CIA'i rahatsız etti. Eğer Alman istihbarat servisi bu iki Türk gazetecinin peşine düşüyorsa bu emir direkt olarak CIA'den gelmiş demektir. Çünkü Alman istihbarat servisleri ve CIA çok yakından çalışıyor." şeklinde konuştu.
Hörstel, iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasının Başkan Erdoğan'ın seçim başarısının ardından gelmesine de vurgu yaptı. Hörstel, "Türkiye'nin kaderi bu seçime bağlı. Türkiye'nin çıkarları için Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesi hayati önem taşıyor. İşte bu gazetecilerin gözaltına alınmasının altında yatan neden bu. Bu adeta bir ceza, bu bir uyarı. Bu gözaltıyla Almanya'da yaşayan Türklere korku vermeye çalışıyorlar. Çünkü Alman medyası her gün Almanya'da yaşayan Türklerin Erdoğan'ı desteklediğini yazıyor yani bu durum herkes tarafından biliniyor. Böylelikle Alman halkı ve burada yaşayan Türkler arasında bir uçurum oluşturmaya çalışıyorlar." sözlerini kullandı.
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