Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt: Rusya ülkelerin iç işlerine karışan ABD değil

Raevskiy, "Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlaması seçim kampanyalarında alışıldık bir durum. Başkan Erdoğan'nın Batı'yı seçimlere müdahale etmekle suçlamasına rakibi de bu şekilde açıklama yaparak yanıt veriyor. Bunun bir sebebi de Rusya karşıtı seçmenlerin desteğini almak olabilir. Başka bir neden de olabilir. Ama nedeni ne olursa olsun Rusya tabii ki bu açıklamalara tepki gösterdi. Biz gerçekten Türkiye'deki seçimlere hiç bir şekilde müdahil olmuyoruz. Biz her ülkenin iç işlerine karışmayı alışkanlık haline getiren ABD değiliz." ifadelerini kullandı.