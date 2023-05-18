18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt: Rusya ülkelerin iç işlerine karışan ABD değil

Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt: Rusya ülkelerin iç işlerine karışan ABD değil

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt: Rusya ülkelerin iç işlerine karışan ABD değil

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Geçtiğimiz günlerde Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlamış Kremlin ise suçlamaları reddetmişti. Rus siyaset uzmanı Victor Raevskiy, Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarını A Haber'e değerlendirdi. Rusya'nın, ABD gibi ülkelerin iç işlerine karışmadığını söyledi.

Rus siyaset uzmanı Victor Raevskiy, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamalarına bu sözlerle sözlerle karşılık verdi.

Raevskiy, "Rusya, her ülkenin iç siyasetine karışmayı alışkalık haline getiren ABD değildir" dedi.

Raevskiy, "Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlaması seçim kampanyalarında alışıldık bir durum. Başkan Erdoğan'nın Batı'yı seçimlere müdahale etmekle suçlamasına rakibi de bu şekilde açıklama yaparak yanıt veriyor. Bunun bir sebebi de Rusya karşıtı seçmenlerin desteğini almak olabilir. Başka bir neden de olabilir. Ama nedeni ne olursa olsun Rusya tabii ki bu açıklamalara tepki gösterdi. Biz gerçekten Türkiye'deki seçimlere hiç bir şekilde müdahil olmuyoruz. Biz her ülkenin iç işlerine karışmayı alışkanlık haline getiren ABD değiliz." ifadelerini kullandı.

Raevskiy, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin Başkan Erdoğan öncülüğündeki arabulucu rolüne de dikkati çekti. Rusya'nın tahıl koridorunun 2 ay daha uzatılmasını kabul etmesinde Başkan Erdoğan'nın rolüne dikkati çekti.

Raevskiy, "Rusya'nın tahıl anlaşmasının süresini uzatmayı kabul etmesinde Başkan Erdoğan'ın rolü gerçekten çok büyük. Anlaşma süresinin uzatılmasında Türkiye'nin de çıkarlarının bulunması bu süreçte belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Raevskiy, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki iyi ilişkilerin iki ülkenin politikalarını da olumlu yönde etkilediğine dikkati çekti.

Raevskiy, "Rusya-Türkiye ilişkileri son dönemde oldukça güzel bir gelişim seyri izledi. İki ülkenin devlet başkanları Putin ile Erdoğan arasındaki kişisel ilişkiler de ülkeler arasındaki işbirliğinin gelişimine büyük katkıda bulundu. Tabii ki Moskova ile Ankara arasında Suriye, Ukrayna, Kırım meselesi dahil bir çok konuda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Ama Başkan Erdoğan'ın tüm bu sorunlar karşısındaki yapıcı tutumu Rusya'da da karşılık gördü." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA RUS UZMANDAN YANIT

Rusya’dan Kılıçdaroğlu’na yalanlama RUSYA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YALANLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA