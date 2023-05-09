Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı A Haber'de! Nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı
İlk defa elde edilecek nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki nadir toprak elementi tesisini gezdi. Bakan Dönmez A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a özel açıklamalarda bulundu. Beylikova ilçesinde ileri teknoloji ürün üretiminde kullanılan dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi keşfi bölgede heyecan yarattı. Geçtiğimiz yıl konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, keşfin asıl mimarının dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak olduğuna dikkat çekerek, "Bu irade 50 yıl önce gösterilseydi farklı bir noktada olurduk" demişti
Çin'den sonra dünyanın en büyük 2'nci rezervinin keşfedildiği Eskişehir'de nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki nadir toprak elementi tesisini gezdi.
Bakan Dönmez'in öne çıkan açıklamaları:
"Bir mühendis olarak çok heyecanlıyım. Böyle bir ekibin başında bulunmak beni çok mutlu ediyor. Devam edilen çalışmalarımızın sonunda burada dünyanın en büyük 2. nadir toprak elementleri rezervine ulaşmış olduk. 694 milyon tonluk bir cevherimiz var.
İlk etapta pilot tesisimizi işletmeye aldık. Burada bin 200 ton yıllık üretim kapasitesine sahip. 1 yıl buradaki tesisi çalıştırdıktan sonra Burada elde edeceğimiz bilgiler ve veriler ışığında endüstriyel ölçekte 570 bin tonluk büyük bir tesisi inşa edeceğiz. Dünya üzerinde bulunan 17 nadir elementin hemen hemen tamamını var.
İlk etapta ekonomik olan 6-7 tanesini üretimini planlıyoruz. Bunlar dünyanın her yerinde bulunmayan nadir elementler ama bu malzemelerin kullanıldığı ürünler daha çok teknolojik olduğu için bu malzemeleri kullanmazsanız o malzemeye o teknoloji özelliği kazandıramazsınız. Örneğin seryum, bizim tablet, cep telefonu gibi ürünlerin ekranlarına dokunmatik özelliğini veren malzemedir.
Buna benzer havacılıkta, savunmada elektronik sanayiinde enerji sektöründe kullanılan birçok malzeme burada olacak. Güçlü mıknatıs üretmek için gereken malzeme var. Buna benzer ürünleri burada üreteceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında beri yerli kaynakları sonuna kadar keşfedip ekonomiye kazandıracağız mesajı verdi biz de bu doğrultuda çalışıyoruz.
Bu çalışma hem petrol hem doğal gazda hem de diğer kaynaklarımız da hayata geçiriliyor. Madencilikte bizim açımızdan çok önemli. Madeni dışarıda taş toprak gibi görebilirsiniz ama işleyince bizim gündelik hayatımızda kullandığımız ürünlere ulaşıyoruz."
"KEŞFİN MİMARI BERAT ALBAYRAK'TIR"
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde ileri teknoloji ürün üretiminde kullanılan dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi keşfi bölgede heyecan yarattı. Geçtiğimiz yıl konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, keşfin asıl mimarının dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak olduğuna dikkat çekerek, "Bu irade 50 yıl önce gösterilseydi farklı bir noktada olurduk" dedi.
Alp, "Burada herkesin hakkını vermemiz lazım. Eski Bakanımız Berat Albayrak, yeni maden stratejisini belirledi. Strateji çerçevesinde Türkiye'deki maden yasası değişti ve stratejik madenler, katma değeri yüksek madenlere yöneldi. Berat Albayrak döneminde çok büyük değişimler yaşandı. Türkiye'de en büyük ikinci rezerve sahip kömür ocakları da Berat Albayrak döneminde bulundu.
Çok ciddi sondaj ve arama çalışmaları yapıldı. O çalışmalar esnasında buradaki rezervlerin çok kıymetli ve çok yüksek kalitede ürünler olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanımızın ülkemizin geleceğinin bu stratejik madenlerde olduğu talimatıyla ve Bakanlığımızın ciddi çalışmalarıyla bu sahalara Eti Maden aracılığıyla bir anda hareket gelmeye başladı" demişti.
Yıllar önce yapılan çalışmalarda da çok değerli maden rezervinin olduğunun bilindiğini ama bir türlü faaliyete geçemediklerini söyleyen Alp şunları söylemişti:
"O günkü şartlarla üretilebilir miydi? Çin üretiyor ve dünyanın yüzde 95'ine satıyor. Demek ki o zamanki şartlarda da bu maden çıkartılıp işlenebilirmiş. Ama onu üretecek, çıkartacak irade bulunmuyordu. Şimdi ise Türkiye'nin geleceği için bu madenlerin çıkartılması gerektiği kararı verilip, dünyaya duyuruluyor. Bu iradeyi 50 sene önce gösterebilsek daha farklı bir noktada olabilirdik."
NTE NERELERDE KULLANILIYOR?
Nadir toprak elementleri, fiber optikten uydu haberleşmesine, akıllı füzelerden yakıt hücrelerine, tıbbi görüntülemeden enerji depolama sistemleri ve elektrikli otomobillere kadar 20'den fazla alanda kullanılıyor. Cam ve seramik sanayi, metalürji sanayi, lazer üretimi, mıknatıs üretiminde de tercih ediliyor.
BAKANLIĞI DÖNEMİNDE MADENLER İHYA OLDU
Konya Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, nadir toprak elementlerinin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirtirken, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Yılmaz, "Berat Albayrak'ı çok eleştirirlerdi Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde. Bakanlığı döneminde maden ihya oldu. Doğruya doğru, bunları söylemek lazım. Onun döneminde madencilik alanında çok büyük yatırımlar yapıldı" diye konuştu.
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