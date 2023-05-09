Kamu işçilerine yüzde 45 zam! Asgari ücret ne kadar olur? Emekli ve memur maaşları kaç para olacak?

Asgari ücreti ayırmak gerekiyor. Burada rakamı belirleyen kamu ama asgari ücret belirlenirken kamu hakem rolünde ve işveren ile işçi kesimi görüşmeler yapıyor. 6 aylık enflasyon hesaplamalara göre yüzde 21,43 gibi rakam çıkıyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan bir refah payı sözü veriyor. Burada enflasyona ezdirmeme sözü var diğer yandan enflasyonla mücadelede devam ediyor. Burada ben 10-15 puanlık bir refah payı beklentisi içerisindeyim. Memurlar ve emekliler için yüzde 40'lık bir rakam için bunu göreceğimizi düşünüyorum.