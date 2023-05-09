Kamu işçilerine yüzde 45 zam! Asgari ücret ne kadar olur? Emekli ve memur maaşları kaç para olacak?
700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Erdoğan zam oranını yüzde 45 olarak belirlediklerini açıkladı. Başkan Erdoğan "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Peki Asgari ücret ne kadar olur? Emekli ve memur maaşları kaç para olacak? Gelişmeleri A Haber muhabir Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman değerlendirdi. A Haber canlı yayınına konuk olan Takvim Gazetesi Faruk Erdem de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de resmen açıkladı. Başkan Erdoğan "Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
"Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için tüm tedbrileri aldık. Ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. İstihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arefesinde yine üretimi, istihdamı 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü gibi kazançları doğrudan insanlarımızın refahını yükseltecek işler için kullanıyoruz.
Doğal gazın konutlarda ilk ay ücretsiz bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımının faturalardan düşecek olması bunlardan biridir. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkacak güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Enflasyon ve hayat pahalılığı sıkıntılarına karşı refah seviyelerini yükseltecek yeni düzenlemeler yapılacak.
Enflasyon farkı ve refah payı hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar, onların hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik. Gördüğünden geri koymayacağız, daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin tüm eksiklerini biz giderdiysek milletin tüm ihtiyaçlarını karşıladıysak bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak."
Peki Asgari ücret ne kadar olur? Emekli ve memur maaşları kaç para olacak? Ali Duman'ın öne çıkan açıklamaları:
"Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra memurlarımızın temmuz ayı beklentisi biraz daha yüksek olacak. Fazla mesai ücreti normalde iş kanuna göre mesai ücretinin yüzde 50'i fazlasıdır. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yüzde 70 olarak açıkladı. İş kanunu üzerinde kamu çalışanlarına yüzde 20'lik bir artış oldu."
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"İşçi kesimi talep ettiği zam oranı ve taban ücreti almış oldu. Belediye işçileri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıktı. Burada protokolü görmek lazım. Kamuda çalışan tüm kesimleri kapsıyor, onların mali ve sosyal hakları var tümünü kapsıyor. Belediye iştiraklerinden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu en azından bir referans olacak. Bu rakam bundan sonraki süre için bir referans olacak.
Geçtiğimiz dönemlerde kamu işçilerine verilen zam oranları masalar geldi. Seçimden hemen sonra Meclis'e gelecek bir yasa var. 7 bin 500 TL'den fazla maaş alan emekliler için seyyanen bir zam olacak. Maaş durumuna göre burada artışlar olacak. Emeklilerin seyyanen artışından sonra haziran ayında asgari ücret toplantısı bekliyoruz. Asgari ücrette artık bir arış bekliyoruz. 500 dolar gibi bir rakam geldi. Yani asgari ücret çift hane olacak.
Asgari ücreti ayırmak gerekiyor. Burada rakamı belirleyen kamu ama asgari ücret belirlenirken kamu hakem rolünde ve işveren ile işçi kesimi görüşmeler yapıyor. 6 aylık enflasyon hesaplamalara göre yüzde 21,43 gibi rakam çıkıyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan bir refah payı sözü veriyor. Burada enflasyona ezdirmeme sözü var diğer yandan enflasyonla mücadelede devam ediyor. Burada ben 10-15 puanlık bir refah payı beklentisi içerisindeyim. Memurlar ve emekliler için yüzde 40'lık bir rakam için bunu göreceğimizi düşünüyorum.
Emekliler için seyyanen zam seçimden hemen sonra gelecek ama temmuz zammı rutin bir artış olacak. İşte orada zammın yüzde 40'ları bulmasını bekliyorum. Sonrasında ağustos ayında 2024 ve 2025 yılının zam oranları belirlenecek. Orada tabi referans yüzde 40 olacaktır. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme çok önem kazanıyor.
Bu kamu işçisi sözleşmesiyle yeni bir süreç başlıyor. Artık enflasyon artı yüzde 5 zam olacak. Önceden enflasyon oranı belli oluyor sonra fark oluşursa aradaki fark kadar zam oluyordu. Yani bu sözleşmede yüzde 5 zam yapılacak bunun yanında enflasyon kaç çıkarsa o da eklenecek."
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