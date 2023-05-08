Türkiye’ye 35 katına geri satıyorlardı! Borda durum tersine döndü

"AYBÜKE YALÇIN PETROL KUYULARINDA GÜNLÜK 100 BİN VARİLE KADAR PETROL ÜRETEBİLECEĞİZ"

Denizdeki çalışmalarının yanı sıra karada da durmadıklarına işaret eden Dönmez, son yıllarda yoğun çalışma içinde olduklarını kaydetti.

Dönmez, geçen yıl Şehit Esma Çevik petrol kuyusunu ve oradaki rezervi paylaştıklarını anımsatarak şunları ifade etti: "180 milyon varillik üretilebilir bir rezerv söz konusu. Şimdi o sahaya yakın, Şırnak bölgesinde, Cudi-Gabar olarak adlandırılan kırsal ve dağlık alanda bu keşiflerimiz. Rakımın 2 bin 500 metreleri bulduğu, hakikaten zor coğrafi şartların bulunduğu bir yer. Geçmişte niçin bunlar bulunamadı? Çünkü terör nedeniyle maalesef buralarda güven içerisinde çalışma imkanımız yoktu. Sağ olsun Mehmetçiğimiz, oraları terörden temizledi. Bize alan açtı. Biz de 4 yıldır bu alanda önce havadan, sonra yerden sismik çalışmalarımızı yaptık. Potansiyel gördüğümüz alanlarda kuyularımızı açmaya başladık. Şehit Esma Çevik kuyularında şu anda günlük 9-10 bin varil üretim yapıyoruz. En çok üretim yaptığımız sahalardan birisi oldu. Buradaki kuyu sayımızı bu yıl içerisinde 20'ye çıkartacağız. Dolayısıyla da 20 bin varil günlük üretimimiz olacak. Bir hafta önce açıkladığımız Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu saha olarak, formasyon olarak çok daha verimli, çok daha kapasitesi yüksek ve inşallah hedefimiz o. Bu yeni sahada Aybüke Yalçın Petrol kuyularında günlük 100 bin varile kadar petrol üretebileceğiz."

Geçen sene hem kamu hem de özel sektör eliyle günlük 80 bin varil petrol üretebildiklerinin bilgisini veren Dönmez, şöyle konuştu: "Bu sene 100. yılımızda 100 bin varillik bir hedefimiz vardı. İnşallah bu yıl sonuna kadar 100 bin varillik hedefimizi yakalayacağız. Asıl sevindirici tarafı tabii bu yeni keşif. Orada da 2-3 yıl içerisinde 100 bin varil günlük üretime çıkacağız. Bu ne demektir? Türkiye kendi üretimini 3 yıl içerisinde ikiye katlayacak demektir. Böylece kendi ihtiyaçlarımızın toplamda bu yeni kuyularla birlikte yüzde 20-25 aralığında bir kısmını karşılayabilir hale geleceğiz. Son derece kaliteli bir petrol çıktı."