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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Memur ve emekliye seyyanen zam var mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.05.2023
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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Memur ve emekliye seyyanen zam var mı?

Kamu işçilerin zam oranlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan zam oranının yüzde 45 en düşük maaşın ise 15 bin TL olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamasına memur zamların içinde önemli mesajlar verdi. Peki memur ve emekli zamları ne olacak? Asgari ücret kaç para olacak? Emekli ve memura seyyanen zam gelecek mi? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'deki toplantıdan kamu işçilerinin zam oranlarını resmen açıkladı. Başkan Erdoğan "Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için tüm tedbirleri aldık. Ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. İstihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arefesinde yine üretimi, istihdamı 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü gibi kazançları doğrudan insanlarımızın refahını yükseltecek işler için kullanıyoruz.

Doğal gazın konutlarda ilk ay ücretsiz bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımının faturalardan düşecek olması bunlardan biridir. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkacak güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Enflasyon ve hayat pahalılığı sıkıntılarına karşı refah seviyelerini yükseltecek yeni düzenlemeler yapılacak.

Enflasyon farkı ve refah payı hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar, onların hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik. Gördüğünden geri koymayacağız, daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin tüm eksiklerini biz giderdiysek milletin tüm ihtiyaçlarını karşıladıysak bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak."

Başkan Erdoğan'ın zam sinyali ne anlama geliyor? Yüzde 45 zam referans olur mu? memur ve emekli zamları ne olacak? Asgari ücret kaç para olacak? Emekli ve memura seyyanen zam gelecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Tabi bu 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor ama şimdi buradaki yüzde 45'lik zam artık referans bir oran oldu. Biz sürekli olarak konuluyoruz bu konuları; asgari ücret ne olur? Emeklilerin temmuz zammı ne olur? Memurlara ne kadar zam olur? diye. İşte burada bir referans rakam ortaya çıktı. Şimdi memur sendikalarından da açıklamalar var.

Öyle görünüyor ki seçimlerden sonra memurlar için de bu referans artışıyla birlikte hem enflasyon hem de ferah payı artışı olacak. Memurlarla ilgili taban maaşın yükseltilmesi noktasında bir çalışma var. Seçimlerden sonra zaten temmuz atında rutin bir artış olacak. Ama bu artışta yüzde 45 bir referans rakam oldu. Yani refah yapı ile birlikte gelecek.

Memurların yüzde 6'lı bir toplu sözleşme hakkın var üstüne enflasyon farkı gelecek bunun yanında refah payı gelecek. Burada 3'lü bir artış gelecek. Hemen seçimlerden sonra 7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara bir seyyanen zam yapılacak. İşte orada emeklilere yapılacak seyyanen artışla birlikte belki memurlara da bir ek artış gelme ihtimali var.

Finalde şuna dikkat etmek gerekiyor. Memurlar için ağustos ayı oldukça önemli. Toplu sözleşme yapılacak. 2024 ve 2025 için memurlar masaya oturacak hükümetle. Dolayısıyla orada da bu pazarlıklar da yüzde 45 önemli bir referans olacak.

Asgari ücreti burada farklı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü burada işçi ve işveren tarafları masaya otuyor, kamu hakemlik görevi yapıyor. Elbette asgari ücreti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir açıklaması var. Asgari ücret şu anda 450 doların üzerinde, bakıldığı zaman Avrupa'daki birçok ülkeden yüksek görünüyor ama alım gücü olarak daha da yükselmesi gerekiyor enflasyona göre.

Bakan Bilgin asgari ücret için 500 dolardan bahsetti. Haziran ayında bir toplantı olacak. Yine bu yüzde 45 referans olacak. Öyle görünüyor asgari ücret için çift haneleri göreceğiz. Asgari ücret için 10 -11 bin TL ile 11-12 TL arası rakamları konuşacağız gibi görünüyor."

Memura 3’lü zam! Canlı yayında anlattı MEMURA 3'LÜ ZAM! CANLI YAYINDA ANLATTI
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