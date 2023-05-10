Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Memur ve emekliye seyyanen zam var mı?

Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Tabi bu 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor ama şimdi buradaki yüzde 45'lik zam artık referans bir oran oldu. Biz sürekli olarak konuluyoruz bu konuları; asgari ücret ne olur? Emeklilerin temmuz zammı ne olur? Memurlara ne kadar zam olur? diye. İşte burada bir referans rakam ortaya çıktı. Şimdi memur sendikalarından da açıklamalar var.