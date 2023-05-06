Yarısı Bizden’e rekor başvuru! Başvuru şartları neler, ödemeler nasıl olacak?

Yarısı bizden de verilen destek çok güçlü bir destek hem ödeme koşulları hem de yöntem olarak vatandaşa sahip çıkan bir destek. İnsanlar şu anda daire almak istedikleri zaman böylesine düşün bir faiz oranı yok. Şu anda bankalar 300 binin üzerinde bir kredi vermiyor. Dolayısıyla burada kampanya ve teşvik inanılmaz bir ses getirdi. Vatandaşların bir an önce buna başvurması gerektiğini düşünüyorum."

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