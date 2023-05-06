Yarısı Bizden’e rekor başvuru! Başvuru şartları neler, ödemeler nasıl olacak?
Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarla ilgili "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor. Başvurular 31 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay anlattı.
Başvuru şartları ve diğer detayları Gülcan Atalay A Haber'de şöyle anlattı:
"Yarısı Bizden kampanyası ve yapılan başvurular Türkiye'de çok büyük bir se getirdi. Bilindiği gibi İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı tespit edildi ve vatandaşlar bu durumdan çok rahatsızdı. Kahramanmaraş depreminden sonra gözler İstanbul'a yöneldi. Riskten dolayı insanlar şehri terk etmeye başladı. Şu anda Yarısı Bizden'e başvurular 500 bini aştı ve bu rakam oldukça ciddi.
Daha önce hükümetimiz kentsel dönüşüm için çeşitli teşviklerde bulundu ve bununla ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Vatandaşlar bir inşaat şirketi ile anlaşıyor ve süreç devam ediyordu ancak burada müteahhit kar marjı düştüğü için sistemde bir tıkanma söz konusu oldu. Burada evin durumuna göre anlaşmazlık yaşandığı için bir kışı döngü oluştu.
Fakat depremden sonra insanlarda farkındalık oluştu. Devletimizde bu konuya el ve sahiplendi. Talep çok fazla insanlar deprem korkusundan dolayı tedirgin. İstanbul'da riskli olan 1,5 milyon konuttan bahsediyoruz. İlk etapta 200 bin konut dönüştürülecek ve bunun 100 bini rezerv alanlarda olacak. Bu kura ile olmak zorunda gibi gözüküyor ya da riskli yapılara da öncelik verilebilir. Süreç ilerledikçe bunu göreceğiz.
Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Sistem üzerinden kentsel dönüşüm ile ilgili bilgilerini girip ilk başvurularını yapabilirler. Bundan sonra incelemeler yapılıyor ve riskli yapı ise süreç başlıyor. Projelendirme, ruhsatlandırma yapılıyor ve teslim süresi 2 yıl olacak. Burada 200 bin hedefinin 5 yıl içinde 1 milyon olacağına dair yorumlar geliyor.
Yarısı bizden de verilen destek çok güçlü bir destek hem ödeme koşulları hem de yöntem olarak vatandaşa sahip çıkan bir destek. İnsanlar şu anda daire almak istedikleri zaman böylesine düşün bir faiz oranı yok. Şu anda bankalar 300 binin üzerinde bir kredi vermiyor. Dolayısıyla burada kampanya ve teşvik inanılmaz bir ses getirdi. Vatandaşların bir an önce buna başvurması gerektiğini düşünüyorum."
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