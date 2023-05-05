TOKİ Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2023! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? ŞARTLARI, ÖDEME PLANI...

Yarısı bizden kampanyası ödeme planı 2023! Başvuru sayısı rekor rakamlara ulaşan kampanın detayları merak konusu oluyor. En geç iki yılda teslim edilecek konutlar için başvuru şartları ve ödeme planı araştırılmaya başlandı. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman bitiyor? İşte kentsel dönüşüm kampanyası başvuru ekranı!