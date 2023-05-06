Terör ve Siyaset | PKK’nın kanlı eylemleri 1990’lar neden arttı? Orgeneral Eşref Bitlis’in sır ölümü

İşte bu kaos ve kargaşa zamanında faili meçhuller artmaya başlıyor. PKK işte bunu fırsata çevirip kanlı eylemlerini gerçekleştiriyor. Bu dönemde yapılan eylemlerin arası çok kısa ve sivil vatandaşlar kurşuna diziliyor. Diyarbakır'da cami basıp aralarında imamın da olduğu 10 kişiyi öldürdüler. 1992 yılında PKK kitlesel katliamlar yapıyor. O dönemde PKK'nın hiç acıması olmuyor, bebekleri bile katlediyorlar.