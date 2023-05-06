Terör ve Siyaset | PKK’nın kanlı eylemleri 1990’lar neden arttı? Orgeneral Eşref Bitlis’in sır ölümü
A Haber tarafından özel olarak hazırlanan Terör ve Siyaset programının 2. bölümünde bölücü terör örgütü PKK’nın 1990’lı yıllarda yaptığı katliamlar mercek altına alındı. Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Özkan'ın konuğu olan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran anlattı.
Türkiye terör belası ile 40 yıldır mücadele ediyor. Son dönemde hem yurt içinde ve yurt dışında konsept değişti ara-bul ve yok et ile ülke içindeki terörist sayısı 86'ya kadar düştü ve operasyonlar kesintisiz olarak sürüyor.
Öte yandan ülkemizin güneyinde içinde Irak ve Suriye'nin topraklarının yer aldığı "terör devleti" projesi TSK'nın harekatlarıyla yerler bir edildi. MİT hem Suriye'de hem Irak'ta sözde lider temizliğine aralıksız olarak devam ediyor. Peki şimdilerde yok olma noktasına gelen PKK 1990'larda neler yaptı? ülkemizin başına bela olan hem sivilleri hem askerleri hedef alan teröristler eylemlerini nasıl yaptı?
Kenan Kıran'ın anlattıklarından öne çıkanlar:
"Türkiye'de o dönemde koalisyon hükümeti görev başında. Bu sırada faili meçhuller artıyor ve PKK terör örgütü bu kriz zamanında kendince eylemlerle bunu fırsata çevirme yoluna gidiyor. En önemlisi o dönemde SHP belediyelerde yönetimde yolsuzluk, usulsüzlük zirveye çıkıyor. Halk seçtiği insanlardan hizmet alamıyor. Bir kaos ve kargaşa dönemi başlıyor.
İşte bu kaos ve kargaşa zamanında faili meçhuller artmaya başlıyor. PKK işte bunu fırsata çevirip kanlı eylemlerini gerçekleştiriyor. Bu dönemde yapılan eylemlerin arası çok kısa ve sivil vatandaşlar kurşuna diziliyor. Diyarbakır'da cami basıp aralarında imamın da olduğu 10 kişiyi öldürdüler. 1992 yılında PKK kitlesel katliamlar yapıyor. O dönemde PKK'nın hiç acıması olmuyor, bebekleri bile katlediyorlar.
1993 yılı artık Türkiye'de siyasetin ve yerel yönetimin halka umut olmadığı hizmet verdiğim dönemler. İşte bu zamanda PKK faili meçhul cinayetlere başladı. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis bunlardan biri oldu. ABD'nin PKK'ya açık destek verdiği sözde Kürt devleti kurma çalışmasında bulunduğunu yönelik açıklamaları vardı Eşref Bitlis'in ve şaibeli bir şekilde öldürüldü.
Türkiye, terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK terör örgütünün devamı olan HADEP 90'lı yıllarda kuruldu. Türk bayrağını indirip Öcalan paçavrasını asıyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde buna izin verilmez."
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