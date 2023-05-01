Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na büyük ilgi! Ne kadar başvuru yapıldı? Ödeme şartları ve başvuru şartları neler?

7. BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

10. HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

EN GEÇ 2 YILDA TESLİM

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

Projeye göre 100 m2 2+1 daire için 750 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sunulacak.

120 m2 3+1 daire için ise 900 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise aynı şekilde yüzde 10 peşinat ve 6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sağlanacak.