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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na büyük ilgi! Ne kadar başvuru yapıldı? Ödeme şartları ve başvuru şartları neler?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na büyük ilgi! Ne kadar başvuru yapıldı? Ödeme şartları ve başvuru şartları neler?

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi vuran “asrın felaketi” olarak adlandırılan deprem sonrası hükümet seneler önce hayata geçirdiği kentsel dönüşüm seferberliğine hız verdi. Muhalefetin bütün engellerine rağmen AK Parti hükümeti vatandaşının can ve mal güvenliği kapsamında mega kent İstanbul’da olası büyük Marmara depremi riski sebebiyle işi daha da sıkı tutuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını duyurduğu İstanbul özelinde yeni hayata geçirilen ve kentsel dönüşüme hız kazandırmak için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına 4 günde 65 bin 500 kişi başvurdu. Peki, başvuru süreci ve ödeme şartlarına ilişkin detaylar da neler var? Ne kadar başvuru yapıldı? Ödeme şartları ve başvuru şartları neler? Kritik konuya dair ayrıntıları A Haber muhabirinin konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde vatandaşlara yeni müjdeler vermişti.

Başkan Erdoğan İstanbul'da hayata geçecek 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında dönüşüme giren konutlarının maliyetinin yarısını devlet tarafından karşılanacağı bildirdi.

A HABER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI AÇIKLANDI

Bu önemli haber sonrası vatandaşlar "Yarısı Bizden" kampanyası nasıl olacak?" sorusuna yanıt aramakta.

Kritik konuya dair ayrıntıları A Haber muhabirinin konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ AÇISINDAN TEHLİKELİ İLÇELER NERELER?

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle İstanbul Avrupa yakasında avcılar Bahçelievler en çok başvuru alan yerler. Peki neden? 1999 öncesi yapı stoku daha dezavantajlı olan, yapı denetim mühendislik hizmeti almamış yerler buralar. Başvurular bundan dolayı fazla. Bununla birlikte Kartal, Maltepe Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye gibi ilçelerde de benzer bir hat var. Bu noktalar deprem riski açısından da tehlikeli. Özellikle Bağcılar ve Güngören gibi yerle de bitişik nizamlı yapılar var. 410 bin bağımsız birin dediğimizde bunun karşılığında 75 bine yakın apartman, ana yapı düşünmemiz gerekli. Bazılarında 3-4 daire var bazılarında 8-10 daire var.

AYRI AYRI BAŞVURU İMKANI

Burada malikler ayrı ayrı başvurularını yapabilmekteler. Bu başvuruların da çok ciddi anlamda yoğunlaşacağı yönünde görünmektedir. Bu başvurularda sadece 4 gün oldu. Ciddi bir rakam. 'Yarısı Bizden' kampanyasına 4 günde 73 bin kişi başvuru yapıldı. Başvurularda 3'te 2 çoğunluk varsa o aparmanlar bu sürece dahil olabilecekler. Birden fazla başvuru yeri olan vatandaşlar kampanyadan yaralanmak istiyorsa onlar da birden fazla başvuru yapabilir. Hissedarlı taşınmazlar olabilir onlar da her bir hissedar ayrı başvuru yapabilir. Bununla beraber tabu bilgileri ve adres bilgileri doğrulanacak. İletişim bilgileri ile de e-devlet üzerinden çok pratik bir işlem. Herhangi bir ödeme yok. Ücretsiz bir işlemdir. Bakanlıkça binaların yapım yılına göre incelenecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilen şirketlerce inceleme yapılacak." dedi.

'YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NABAŞVURU NASIL YAPILACAK?

-Başvurular 29 Mayıs'a kadar E-Devlet üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfası üzerinden devam edecek.

-E-Devlet'e giriş yapılıp arama kısmına "kentsel dönüşüm başvurusu" yazılacak.

-Yeni başvuru seçeneğine tıklanacak.

1. AŞAMA: Bilgilendirme metni kabul edilecek.

2.AŞAMA: Tapu bilgileri ve adres bilgileri doldurulacak.

3. AŞAMA: İletişim bilgileri ve yapı fotoğrafları yüklenecek.

4.AŞAMA: İşlem kaydedilecek.

100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL

-100 metrekare 2+1 daire
-750 bin TL devletten
-Kalan tutara
-Yüzde 10 peşinat
-5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL

-120 metrekare 3+1 daire
-900 bin TL devletten
-Kalan tutara
-Yüzde 10 peşinat
-6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 20 SORU 20 CEVAP

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 26 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

5. FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

6. BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7. BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

10. HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

EN GEÇ 2 YILDA TESLİM

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

Projeye göre 100 m2 2+1 daire için 750 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sunulacak.

120 m2 3+1 daire için ise 900 bin TL'lik kısmı devlet karşılayacak kalan tutara ise aynı şekilde yüzde 10 peşinat ve 6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade olanağı sağlanacak.

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