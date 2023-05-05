AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi

NEDEN YENİKAPI DEĞİL?

Bu tarafı var. Biz her ikisini de değerlendirelim dedik. Yenikapı maalesef bu cümleyi kuruyorum ama kurarken 1 haftadır bu cümleyi kuruyorum hala bir açıklama gelmediği için artık bunu kabullendiklerini ve gerçeğin böyle olduğunu da ilk kez burada sizin yayınınızda bu yargı cümlesini de ifade etmiş olayım. 1 haftadır şunu söylüyorum diyorum ki İBB yetkililerine Sayın İmamoğlu başta olmak üzere şehir şehir gezip İstanbul'un sorunlarını unutmayı lütfen bırakınız. 6 ve 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting olunacağı biliniyor. Buralar seçim kurulu tarafından miting alanı olarak ilan edildi. Hiçbir organizasyona 2 saatte hazırlanılmaz. Özellikle AK Parti'nin Yenikapı'da miting yapmasını engellemek için mi 5 Mayıs gecesine kadar oraya festival programı koydunuz. Geçen yıl bu programları Topkapı'da yapmışsınız niçin bu yıl oraya aldınız? Niçin 5 Mayıs gecesine kadar bunu koydunuz? AK Parti'nin orada miting hazırlığı yapmasını engellemek, sıkıştırmak, tek güne indirmek ya da saatlere indirmek için bunu yaptınız. Böyle bir bakış açımız var böyle bir değerlendirmemiz var böyle bir şüphemiz var.

ART NİYET SEZİLİYOR

Bunda dair gerekli açıklamaları yapın diye 1 haftadır söylüyoruz. Henüz bir açıklama gelmedi. Geldiyse de ben duymadım. Biz hakikatin peşindeyiz onlar gibi algının manipülasyonun peşinde değiliz ama bu soruyu sormak hakkımız. Ben aramak zorunda değilim sormak zorunda değilim. Demokrasiye saygı gereği o zaman Maltepe'ye de bir tane festival koysalardı. Burada bir art niyet seziliyor. Olup olmadıklarını kendileri açıklasın.