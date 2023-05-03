Kılıçdaroğlu’nun HDPKK’ya verdiği söz ortaya çıktı! HDP’li Pervin Buldan: Bütün arkadaşlarımız cezaevinden çıkacak

PERVİN BULDAN: TERÖRDEN TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ HAPİSTEN ÇIKACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemlerini hedef alarak, "Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın" diyen Buldan, "Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar. Sen sandıkta kalacaksın." dedi.