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Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'ya verdiği söz ortaya çıktı! HDP'li Pervin Buldan: Bütün arkadaşlarımız cezaevinden çıkacak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Kılıçdaroğlu’nun HDPKK’ya verdiği söz ortaya çıktı! HDP’li Pervin Buldan: Bütün arkadaşlarımız cezaevinden çıkacak

Seçimlere çok az bir süre kalırken Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru adım adım ilerliyor. Bu yolda HDP ve PKK'nın da Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu ve CHP tarafından verilen "Öcalan'a özgürlük ve özerklik" vaatleri HDPKK'lı isimlerde büyük sevinç yarattı. Nitekim HDP'li Pervin Buldan yaptığı açıklamada CHP ile yapılan pazarlığı itiraf edercesine "Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar." dedi. İşte detaylar...

Türkiye adım adım tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru ilerlerken, HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye verdiği vaatlerle gündeme gelmeye devam ediyor.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin HDP'ye verdiği özerklik ve Öcalan'a özgürlük vaatleri Kandil'in iştahını kabartırken, HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini resmen açıkladı.

PKK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

İMRALI'NIN KAPISINI KIRACAĞIZ

Daha önce, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." diyen Sırrı Sakık da benzer ifadeleri dile getirmişti. CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları sözü meydanlarda tekrarlayan Sakık, "İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde burada içeride bulunan Demirtaş, Kışanak, Yüksekdağ ve içerideki onbinlerce arkadaşımız özgür olacak. Burada size hep birlikte hitap edeceğiz." dedi. Mitingde, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.

Özellikle CHP'nin Van'da düzenlediği miting skandallar serisine neden oldu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda serbest bırakılacağını defalarca vadettiği Demirtaş lehine de sloganlar atıldı. Meydanı dolduran yüzlerce HDPKK yandaşı elinde onlarca kişinin kanı bulunan tutuklu HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.

İMAMOĞLU SLOGANLARI GEÇİŞTİRDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada hep bir ağızdan "Selo'ya özgürlük" sloganları atılırken, İmamoğlu'nun o anlarda sessiz kalması ise dikkat çekti.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN ZAFER İŞARETİ

İmamoğlu çifti Van'da CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamlarken Dilek İmamoğlu, alandakileri zafer işareti yaparak selamladı.

HDP'LİLER ÖCALAN SLOGANLARI

Bu gelişmeler yaşanırken düzenlenen mitinge ilişkin büyük bir skandal daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP'liler tarafından "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganı atıldı.

AKŞENER'İN MİTİNGİNDE HDP FLAMASI

"HDP ile yan yana olmayacağız" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşiyle kürsüye çıktığı anlarda ise kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti. HDP'nin flaması, Akşener'in tam karşısında sallandı.

PERVİN BULDAN: TERÖRDEN TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ HAPİSTEN ÇIKACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemlerini hedef alarak, "Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın" diyen Buldan, "Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar. Sen sandıkta kalacaksın." dedi.

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