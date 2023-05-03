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HDPKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş: Benim oyum sizindir Sayın Kılıçdaroğlu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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HDPKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş: Benim oyum sizindir Sayın Kılıçdaroğlu

Seçimlere çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDPKK'dan üst üste destek mesajları gelirken, terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş da yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu. Demirtaş "Benim oyum sizedir Sayın Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakarken CHP'li isimlerin verdiği özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaadi HDPKK'da büyük sevinç yarattı.

"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Bu durum sonrasında HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik üst üste destek açıklamaları gelirken, Kılıçdaroğlu "HDP ile bazı konularda birliktelik olacak" ifadelerini kullandı.

"GERÇİ KİME OY VERECEĞİNİZİ SİZLER BİLİYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu'nun HDPKK'ya verdiği yüz sonrası HDP'li Perdin Buldan bayram öncesi yaptığı açıklamada "Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına adeta sinyal çaktı.

RESMİ DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

Buldan'ın bu açıklamaları sonrası CHP'li isimler HDPKK'ya yönelik vaatleri artırırken, HDP'li Mithat Sancar seçimlerde resmen HDP'yi destekleyeceklerini duyurdu.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI VE ZAFER İŞARETİ

Bu gelişmeler sonrasında Van'da Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı mitingde terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'a özgürlük sloganları atılırken, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu zafer işareti yaparak HDPKK'lılara selam çaktı.

ÖCALAN SLOGANLARI

Ayrıca bu gelişmeler yaşanırken düzenlenen mitinge ilişkin büyük bir skandal daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP'liler tarafından "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganı atıldı.

DEMİRTAŞ DA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan terörden tutuklu Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini resmen duyurdu. Demirtaş yaptığı açıklamada "Benim oyum sizedir Sayın Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

Bütün arkadaşlarımız cezaevinden çıkacak
Seçimi kazanırsak özerklik getireceğiz

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