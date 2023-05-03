HDPKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş: Benim oyum sizindir Sayın Kılıçdaroğlu

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakarken CHP'li isimlerin verdiği özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaadi HDPKK'da büyük sevinç yarattı.