AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten The Economist'e tepki: Sözde milliyetçi muhalefetten buna çıt yok!
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, A Haber’de 14 Mayıs seçimlerini yorumladı ve CHP’nin başını çektiği 7’li koalisyonun Türkiye düşmanları HDPKK ve FETÖ ile işbirliğini eleştirdi. İttifakta aday krizine değinen Türkeş, “CHP’li arkadaşlarım bu kez AK Parti’ye oy vereceğiz diyor” ifadelerine yer verdi. İngiliz The Economist dergisinin Türkiye’deki seçimlere kapak üzerinden 'Erdoğan Gitmeli' manşetiyle müdahale girişimine de tepki gösteren Türkeş, “The Economist’in söylemleri de Türkiye’nin aslında menfaatlerinin aleyhine bir siyaset sergileneceğini söylüyor ve karşı taraftakilerden buna çıt çıkmamakta. Sonra laf yarıştırmaya geldiğimizde bunlar milliyetçi” dedi.
A Haber'de yayınlanan Arka Plan'a önemli açıklamalar yapan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifi ile gerçekleşen AK Parti'nin Ankara mitinginin çok coşkulu geçtiğini ifade etti.
Türkeş, 7'li ittifaka yüklenerek "Muhalefetin projesi yok, Sadece 'Erdoğan gitsin' diyorlar." dedi.
"MUHALEFETTE KARMAN ÇORMAN LİSTELER VAR"
"Siyaset topluma hizmet etme aracıdır." ifadelerine yer veren Türkeş, "Bizim her birimizin ayrı meslekleri var. Siyaset profesyonel bir iş değildir. Bizim hizmet için varız. Ancak bu seçimde muhalefette o yok. Bu seçimde 'o gitsin' cephesi var. Ve muhalefette karman çorman listeler var." şeklinde konuştu.
"CHP'Lİ ARKADAŞLARIM BU KEZ AK PARTİ'YE OY VERECEĞİZ DİYOR"
Türkeş şunları kaydetti:
"CHP listeleri açıklandı. Sadullah Ergin'in adaylığı açıklanınca CHP'li arkadaşlar 'Bunun burada ne iş var?' dediler. Dedik ki hayırlı olsun. Demek ki sizden biriymiş. CHP'liler 'Biz buna oy vermeyiz' dediler. Bu sizin takdiriniz dedim. Benim samimi arkadaşım, okul yıllarından dostum dediler ki; 'Kesin olarak bu sefer oyumuz sana, AK Parti'ye oy vereceğiz' dediler. 'Bizim bu durumdaki CHP listesine oy vermemiz söz konusu değildir.' ifadelerine yer verdiler. İnsanlar bu durumu garipsiyor. Seçim ittifaklarında birbirine benzeyen isimlerin bir ataya gelmesi lazım. Belli bir fikre ve ideolojiye yönelik gelmesi lazım. Cumhur İttifakı uyumlu bir ittifaktır. "
THE ECONMIST'İN SKANDAL 'ERDOĞAN GİTMELİ' KAPAĞINA TEPKİ: "SÖZDE NİLLİYETÇİ MUHALEFETTEN BUNA ÇIT YOK"
İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimlere kısa bir süre kala 14 Mayıs seçimleri temalı skandal kapağıyla gündem oldu.
Derginin kapağında 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi ifadeler kullanılırken bu duruma Türkeş'ten de tepki geldi.
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Bir takım siyasi partilerin çıkıp 'Sana ne kardeşim!' demesi lazım gerekmez mi? (Biden) Şimdi karşı tarafa destek vereceğini söylüyor. Türkiye demokrasine müdahil olacağını söylemekte. Karşı taraftaki siyasi partilerden buna çıt çıkmamakta. The Economist'in söylemleri de Türkiye'nin aslında menfaatlerinin aleyhine bir siyaset sergileneceğini söylüyor ve karşı taraftaki siyasi partilerden buna çıt çıkmamakta. Sonra laf yarıştırmaya geldiğimizde bunlar milliyetçi" cümlelerine yer verdi.
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