AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’ten The Economist’e tepki: Sözde milliyetçi muhalefetten buna çıt yok!

"CHP'Lİ ARKADAŞLARIM BU KEZ AK PARTİ'YE OY VERECEĞİZ DİYOR"

Türkeş şunları kaydetti:

"CHP listeleri açıklandı. Sadullah Ergin'in adaylığı açıklanınca CHP'li arkadaşlar 'Bunun burada ne iş var?' dediler. Dedik ki hayırlı olsun. Demek ki sizden biriymiş. CHP'liler 'Biz buna oy vermeyiz' dediler. Bu sizin takdiriniz dedim. Benim samimi arkadaşım, okul yıllarından dostum dediler ki; 'Kesin olarak bu sefer oyumuz sana, AK Parti'ye oy vereceğiz' dediler. 'Bizim bu durumdaki CHP listesine oy vermemiz söz konusu değildir.' ifadelerine yer verdiler. İnsanlar bu durumu garipsiyor. Seçim ittifaklarında birbirine benzeyen isimlerin bir ataya gelmesi lazım. Belli bir fikre ve ideolojiye yönelik gelmesi lazım. Cumhur İttifakı uyumlu bir ittifaktır. "