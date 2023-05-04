PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu?
Kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımadı… Neredeyse 40 yıldır Türkiye’nin başına bela oldu. ‘Her evden bir cenaze çıkacak’ diyerek yola çıktı ve siyasi uzantılarıyla da kirli elini siyasete bulaştırdı. A Haber’in özel olarak hazırladığı Terör ve Siyaset programında bölücü terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye yönelik hain planları ele alındı.
40 yıldır Türkiye'nin başına bela olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları ve kanlı eylemleri A Haber'in özel olarak hazırladığı Terör ve Siyaset programında ele alındı. PKK'nın kanlı tarihini Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran tek tek anlattı.
PKK'nın ilk kanlı eyleminin 15 Ağustos 1984 yılında başladığını söyleyen Kenan Kıran, son dönemde ismi HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından zikredilen Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına dikkat çekti ve Demirtaş'ın PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini silahlı halk hareketi gördüğünü söyledi.
Kenan Kıran'ın öne çıkan sözleri:
"1990 yılında terör ve siyaset arasında bir ilişki başlıyor HDP ile son süreç devam ediyor. HDP 2014 ve 2018 yılında cumhurbaşkanı adayı gösterirken şimdi göstermiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. HDP'nin bu desteğinin karşılıksız olmayacağını söyleyen Kıran bunların izdüşümünün ortaya çıkacağını söyledi.
PKK 1978 yılının Kasım ayında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin His Köyü'nde kuruldu. Güvenlik güçleri tarafından deşifre edilmesinin ardından Suriye üzerinden Lübnan'a geçerek Beka Vadisi'ne yerleşti. Buradan sonra da Suriye'nin başkenti olan Şam'ı merkez olarak benimsediler.
PKK terör örgütü ilk kanlı eylemlerine 15 Ağustos 1984 yılında Hakkari, Eruh ve Şemdinli'deki saldırılarla başladı ve bu saldırılarda 1 askerimiz şehit oldu. İlk şehidimiz jandarma onbaşı Süleyman Aydın telsizle teröristleri üstlerine bildirmek isterken vatan için can verdi.
PKK, Doğu ve Güney Doğu'da Suriye ve Irak'ın bir bölümünü içine alacak bir devlet kurmayı hedefliyordu. Kürtlerin haklarını koruyacak iddiasıyla kurulan terör örgütü PKK ancak şehit olan sivil vatandaşlara ve askerlere baktığımız zaman birçok Kürt vatandaşı görüyoruz. Burada en çok zarar yine Kürtlere verildi.
6-8 Ekim 2014 yılında Kobani adı altında HDP halkı sokağa döktü o zaman kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı katledildi. PKK terör örgütün ilk sivil katliamı Pınarcık'ta gerçekleşti. Orada 2 yaşındaki bir çocuğu da katletti. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapanların şu günleri unutmasını istemiyoruz. Bu günlerin unutulmaması lazım. Bugünlerde hala PKK'ya terör örgütü diyemeyen siyasi aktörler görüyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3'lü ZAM! %6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?
- SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! YSK sandık görevlisi başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?
- Osmanlı'nın gözü kara neferleri! Girdiği her yeri patır patır patlatıyorlardı!
- Gelinim Mutfakta 4 Mayıs PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
- TAŞERONA KADRO MECLİS SON DURUM! 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman verilecek? Meslek grupları...
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?
- YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI! 2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz'da brüt net ücret kaç TL olur? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!
- AKARYAKITA ART ARDA İNDİRİM SON DAKİKA! Motorin ve benzin fiyatları yeniden değişecek! 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...
- Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı! Mayıs'ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden...
- ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023! Final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Akademik takvim ve tarih bilgisi...www.ataaof.edu.tr
- Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir?
- Hıdırellez nedir, ne zaman, hangi gün? 2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İslam'da var mı? Ritüelleri