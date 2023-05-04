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PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu?

Kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımadı… Neredeyse 40 yıldır Türkiye’nin başına bela oldu. ‘Her evden bir cenaze çıkacak’ diyerek yola çıktı ve siyasi uzantılarıyla da kirli elini siyasete bulaştırdı. A Haber’in özel olarak hazırladığı Terör ve Siyaset programında bölücü terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye yönelik hain planları ele alındı.

40 yıldır Türkiye'nin başına bela olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantıları ve kanlı eylemleri A Haber'in özel olarak hazırladığı Terör ve Siyaset programında ele alındı. PKK'nın kanlı tarihini Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran tek tek anlattı.

PKK'nın ilk kanlı eyleminin 15 Ağustos 1984 yılında başladığını söyleyen Kenan Kıran, son dönemde ismi HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından zikredilen Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına dikkat çekti ve Demirtaş'ın PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini silahlı halk hareketi gördüğünü söyledi.

Kenan Kıran'ın öne çıkan sözleri:

"1990 yılında terör ve siyaset arasında bir ilişki başlıyor HDP ile son süreç devam ediyor. HDP 2014 ve 2018 yılında cumhurbaşkanı adayı gösterirken şimdi göstermiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. HDP'nin bu desteğinin karşılıksız olmayacağını söyleyen Kıran bunların izdüşümünün ortaya çıkacağını söyledi.

PKK 1978 yılının Kasım ayında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin His Köyü'nde kuruldu. Güvenlik güçleri tarafından deşifre edilmesinin ardından Suriye üzerinden Lübnan'a geçerek Beka Vadisi'ne yerleşti. Buradan sonra da Suriye'nin başkenti olan Şam'ı merkez olarak benimsediler.

PKK terör örgütü ilk kanlı eylemlerine 15 Ağustos 1984 yılında Hakkari, Eruh ve Şemdinli'deki saldırılarla başladı ve bu saldırılarda 1 askerimiz şehit oldu. İlk şehidimiz jandarma onbaşı Süleyman Aydın telsizle teröristleri üstlerine bildirmek isterken vatan için can verdi.

PKK, Doğu ve Güney Doğu'da Suriye ve Irak'ın bir bölümünü içine alacak bir devlet kurmayı hedefliyordu. Kürtlerin haklarını koruyacak iddiasıyla kurulan terör örgütü PKK ancak şehit olan sivil vatandaşlara ve askerlere baktığımız zaman birçok Kürt vatandaşı görüyoruz. Burada en çok zarar yine Kürtlere verildi.

6-8 Ekim 2014 yılında Kobani adı altında HDP halkı sokağa döktü o zaman kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı katledildi. PKK terör örgütün ilk sivil katliamı Pınarcık'ta gerçekleşti. Orada 2 yaşındaki bir çocuğu da katletti. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapanların şu günleri unutmasını istemiyoruz. Bu günlerin unutulmaması lazım. Bugünlerde hala PKK'ya terör örgütü diyemeyen siyasi aktörler görüyoruz."

PKK’nın kanlı tarihi! Sakın unutma Türkiye PKK'NIN KANLI TARİHİ! SAKIN UNUTMA TÜRKİYE
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