PKK’nın kanlı tarihi! Terör siyasete ne zaman dahil oldu?

PKK, Doğu ve Güney Doğu'da Suriye ve Irak'ın bir bölümünü içine alacak bir devlet kurmayı hedefliyordu. Kürtlerin haklarını koruyacak iddiasıyla kurulan terör örgütü PKK ancak şehit olan sivil vatandaşlara ve askerlere baktığımız zaman birçok Kürt vatandaşı görüyoruz. Burada en çok zarar yine Kürtlere verildi.