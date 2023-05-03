03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Gebze'de vatandaşlardan büyük tepki: Senin de hesabın sorulacak
Şehit ailesine ettiği küfürle tanınan ve sosyal medyada kendisini eleştiren vatandaşlara "Yavşak ve süzme" gibi ifadeler kullanmasına rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından ödüllendirilerek yeniden milletvekili adayı gösterilen Lütfü Türkkan Gebze'de vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Türkkan'a yönelik "Vatan haini, terbiyesiz Lütfü! Senin de hesabın sorulacak" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...