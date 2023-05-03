Kızılelma, İzmir'e giden TCG Anadolu'yu selamladı
Milyonlar insanın ziyaret ettiği TEKNOFEST'ten sonra evine dönen Bayraktar Kızılelma, yolda TCG Anadolu ile karşılaştı. O anlar ise Bayraktar Akıncı TİHA'nın kamerasına yansıdı.
Seçime sayılı günler kala açılışı yapılan projeler, vatandaşın göğsünü kabartmaya devam ediyor.
Bunlardan biri de 2015 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan TCG Anadolu Gemisi oldu. Milli gemi 10 Nisan'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine aldı.
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, teslim töreninin vatandaşların ziyaretine açıldı. Sarayburnu'nda ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İzmir'e doğru yola çıktı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son bulmasıyla evine döndü.
Kızılelma dönüş yolunda, Çanakkale Boğazı'ndan geçen TCG Anadolu gemisiyle yolda karşılaştı.
Kızılelma'nın TCG Anadolu'yu selamladığı anlar ise Bayraktar Akıncı TİHA'nın kamerasına yansıdı.
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