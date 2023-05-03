Kızılelma, İzmir’e giden TCG Anadolu’yu selamladı

Bunlardan biri de 2015 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan TCG Anadolu Gemisi oldu. Milli gemi 10 Nisan'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine aldı.