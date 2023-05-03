Kızılelma, İzmir’e giden TCG Anadolu’yu selamladı

Milyonlar insanın ziyaret ettiği TEKNOFEST'ten sonra evine dönen Bayraktar Kızılelma, yolda TCG Anadolu ile karşılaştı. O anlar ise Bayraktar Akıncı TİHA'nın kamerasına yansıdı.

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