Gökyüzünün yeni Fatih’i Bayraktar Kızılelma ve Akıncı’dan kol uçuşu

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

BAYKAR 2023'E İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına, 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.