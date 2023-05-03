Çiftçileri sevindiren beyanname! 5 yılda 100 adet tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak
AK Parti'nin seçim beyannamesinde 5 yılda 100 adet tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacağı açıklandı. 200 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak. Yıllık ilave 5 bin ton sebze üretecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok değerlendirdi.
Ülkenin birçok noktasında tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulmaya başlandı. Mevcutta çalışmalarını sürdüren yerler var. AK Parti seçim beyannamesinde bunların sayısının 100'e çıkarılacağının sözünü veriyor ve büyük bir tarımsal atılım için yeni dönemde kollar sıvanacak.
Son 20 yılda tarımdaki hasılayı 2 katına çıkaran AK Parti, yeni dönemde tarımı ve hayvancılığı katlamayı hedefliyor. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle birlikte 200 bin yeni istihdam oluşacak ve yıllık 5 bin ton ilave sebze üretimi gerçekleşecek.
Alper Altınok'un öne çıkan sözleri:
"2016 yılında kurulan sanayi bölgemiz bugün geldiğimiz noktada fabrikaları faaliyete geçmiş durumda. Altyapı çalışmaları tamamen bitmiş durumda. Burada üretime geçen fabrikalarımız var yapımı devam eder yerlerimiz var. Ezine için gıda ihtisas olması gerçekten bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bölgede tarım ve çiftçiliğin gelişmesine katkı sağlayacak.
Bölgemiz ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen yerlerden biri oluyor. Burada sadece fabrikaların olması yeterli değil lojistik altyapısın da çok önemli. Çanakkale 1915 köprüsü ve yapılan tüneller bölgeye çok büyük avantajlar sağladı. Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinin hızla sayısının artması üreten Türkiye'nin yeni yüzyılında önemli bir yer tutuyor.
Türkiye'de organize sanayi bölge çalışmaları 1960'lı yıllarda başladı ve 2002 yılına kadar 150'den biraz fazla bölgemiz vardı burada 14 bin firma yaklaşık olarak 400 bin kişi çalışıyordu. 2023 verilerine göre 400'e yakın organize sanayi bölgemiz oldu 67 bin üzerinde firmamız var. Buralarda aktif olarak çalışan sayısı ise 2,5 milyon oldu. Ayvacık'ta sera OSB kurulacak. Biz tarıma dayalı değil ama tarım ürünlerinin işlediği bir OSB'yiz. Gıda ihtisas olması bizim için ciddi bir avantaj.
Buradan bölgeye, Türkiye ve tüm dünyaya ihracat yapan firmalarımız var. Buradaki bölge ile oluşacak ekosistem ile ciddi bir istihdam ortaya çıkacak. Bin bunun faydalarını Ezine'de ciddi şekilde görüyoruz. Çanakkale'de işsizliğin sıfıra indiği bir bölge olacak, bunu hedefliyoruz. Buranın ulaşılabilir olması büyük avantaj sağladı."
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