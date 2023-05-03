Çiftçileri sevindiren beyanname! 5 yılda 100 adet tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak

Türkiye'de organize sanayi bölge çalışmaları 1960'lı yıllarda başladı ve 2002 yılına kadar 150'den biraz fazla bölgemiz vardı burada 14 bin firma yaklaşık olarak 400 bin kişi çalışıyordu. 2023 verilerine göre 400'e yakın organize sanayi bölgemiz oldu 67 bin üzerinde firmamız var. Buralarda aktif olarak çalışan sayısı ise 2,5 milyon oldu. Ayvacık'ta sera OSB kurulacak. Biz tarıma dayalı değil ama tarım ürünlerinin işlediği bir OSB'yiz. Gıda ihtisas olması bizim için ciddi bir avantaj.