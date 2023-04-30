30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızılelma dünya basınında! Türkiye yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Kızılelma dünya basınında! Türkiye yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Bayraktar TB-2, Hürjet ve TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken bugün gündem Kızılelma oldu. Yabancı ajanslar Kızılelma için 'yepyeni bir gelecek 'ifadelerine yer verirken, Baykar'ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar'ın "Türkiye oyuncu olmanın yanı sıra oyun kurucu olduğunu gösterdi" sözlerinden de bahsetti.

Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 14:38
  • 1
  • 12
Kızılelma dünya basınında! Türkiye yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Türkiye'nin makine imalat ve savunma şirketi olan Baykar, son zamanlarda ürettikleri ve ihracatlarıyla dünya gündeminde sıklıkla yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kızılelma dünya basınında! Türkiye yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Al Jazeera Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin yeni insansız hava aracına ilginin büyük olduğunu ve üretimin önümüzdeki yıl başlanacağını söylediğini kaydetti.

  • 3
  • 12
Kızılelma dünya basınında! Türkiye yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Bunun yanı sıra gazete, "Kızılelma isimli insansız hava aracı ile şirket savaş uçaklarının yanı sıra hızlı ve çevik otonom insansız hava araçlarına kadar genişletiyor" dedi.

  • 4
  • 12
Kızılelma dünya basınında! Türkiye yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Haberde, "15 metre uzunluğundaki jet motorlu tasarımına öncülük eden Bayraktar, son derece otonom, insan denetimi altında ve havadan havaya savaş aracı olacak şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra Kızılelma savaş havacılığı olarak yepyeni bir geleceği ifade ediyor" denildi.

  • 5
  • 12
Kızılelma dünya basınında! Türkiye yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Gazete, ihracat uzmanlarının ise son yıllarda TB-2 ile uluslararası alanda Türkiye'nin oldukça öne çıktuğını söylediğini dile getirdi.