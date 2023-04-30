Kızılelma dünya basınında! Türkiye yepyeni bir gelecek inşa ediyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Bayraktar TB-2, Hürjet ve TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken bugün gündem Kızılelma oldu. Yabancı ajanslar Kızılelma için 'yepyeni bir gelecek 'ifadelerine yer verirken, Baykar'ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar'ın "Türkiye oyuncu olmanın yanı sıra oyun kurucu olduğunu gösterdi" sözlerinden de bahsetti.

Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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