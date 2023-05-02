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CHP'li Özgür Özel'den seçimlere günler kala hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye gönül verenler için "hırlıyorlar" dedi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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CHP’li Özgür Özel’den seçimlere günler kala hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan ve AK Parti’ye gönül verenler için hırlıyorlar dedi

Seçimlere artık sayılı günler kala CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı yayında büyük bir provokasyona kalkıştı. Özel yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz bir benzetme yaparken aynı zamanda AK Parti'ye gönül veren kişileri de hedef tahtasına koydu. İşte detaylar...

Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koasliyonun da adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinde görev alan Özgür Özel katıldığı canlı yayında hadsiz bir benzetmeye imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI HADSİZ SÖZLER

CHP Grup Başkanvekili Özel seçimlere günler kala provokatif bir açıklamaya yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik siyaset ve ahlak dışı ifadeler kullandı.

"HIRLIYORLAR" DİYEREK KÖPEK BENZETMESİ YAPTI

Özel yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve temsil ettiği milyonlara "hırlıyorlar" diyerek köpek benzetmesi yaptı.

#HADDİNİBİLÖZGÜRÖZEL ETKİLETİ BİR ANDA GÜNDEM OLDU

Özel'in yaptığı bu benzetme sosyal medyada büyük tepki çekerken #HaddiniBilÖzgürÖzel etiketiyle kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.

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