CHP'li Özgür Özel'den seçimlere günler kala hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye gönül verenler için "hırlıyorlar" dedi

Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koasliyonun da adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinde görev alan Özgür Özel katıldığı canlı yayında hadsiz bir benzetmeye imza attı.