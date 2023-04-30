CHP yandaşı Yılmaz Özdil 7'li koalisyonun İzmir mitingi öncesi isyanda: Onları alkışlatacaklar
7'li koalisyonda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası yaşanan liste kaosu İzmir mitingi öncesi de devam ediyor. CHP adaylık kavgalarının gölgesinde LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterdi. Miting öncesi CHP yandaşı Yılmaz Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün…" sözleriyle yaşanacakları özetledi. CHP'nin ve İzmir'de ilk sıradan aday gösterdiği FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı, koalisyon ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu alkışlatacağını belirten Özdil, "20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" dedi.
7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları bugün İzmir'de yapılacak mitinge katılacak. Miting öncesi CHP'deki milletvekili aday listeleri sonrası başlayan kriz de devam ediyor. CHP liste krizi ve kavgaların gölgesinde LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterdi.
CHP YANDAŞI MEDYA RAHATSIZ
7'li koalisyonun içinde bulunduğu kaos iklimi ve aday gösterilen isimlerin FETÖ iltisakından rahatsız olan CHP medyası da her geçen gün sesini yükseltmeye devam ediyor.
KUMPASÇI TARAF İSYANI!
Miting öncesi CHP yandaşı Yılmaz Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün…" sözleriyle bugün yaşanacakları özetledi. CHP'nin ve İzmir'de ilk sıradan aday gösterdiği FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı, koalisyon ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu alkışlatacağını belirten Özdil, "20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" dedi.
FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU
Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI YÜKSEL TAŞKIN
FETÖ'nün operasyon gazetesi Taraf'ta, CHP'nin dizaynı, CHP'deki Kemalist ve ulusalcıların tasfiyesinin teori ve planlarını Yüksel Taşkın'ın ideolojik olarak formüle ettiği ve altyapısını oluşturduğu ortaya çıktı. 2013 yılından itibaren Taraf gazetesinde yazdığı yazılarla CHP ve terörün siyasi ayağı HDP'yi bir araya getirecek fikri yazılar yazan Taşkın'ın, bir yazısında, "Gezi direnişi bu gelecekten seslenişin birinci kapısını açmışsa, Demirtaş'a ilk defa oy verenler, ikinci kapıyı aralamışlardır. Mesele bu kapıdan girebilme cesaretini göstermektir." diyerek adeta bugün 7'li koalisyonda bir araya gelen bölücü iklimi özetliyor.
Taşkın 25 Mayıs 2013 tarihli yazısında, CHP'nin yüzde 25'e sıkıştığı, Kürtleri uzaklaştırdığından söz edip, CHP'ye Kürtleri ve muhafazakarları kazanma aklı veriyor. Bugün HDP ve PKK'ya yanaşan, sözde muhafazakar FETÖ ile birlikte hareket eden CHP'nin akıl hocası da kendini ele veriyor.
KÖŞESİNDEN BAYKAL'I TASFİYE PLANINI İŞLEDİ
17 Eylül 2013 tarihli yazısında dönüşümün kolay olmayacağını vurgulayan Taşkın, "CHP'yi eleştirmek mi itibarsızlaştırmak mı" başlıklı yazısında, "Ama bu dönüşüm o kadar kolay olmayacak" diyor.
Hedefinde ise Baykal var. "Baykal oligarşisi" diyerek FETÖ'nün kaset kumpasıyla devirdiği Baykal'a yönelik ağır eleşiriler getiriyor. Baykal tasfiyesinin fikirsel operasyon kanadındaki isim olmuş Yüksel Taşkın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2023? MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları neler?
- 150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?
- Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!
- 1 Mayıs'ta ne oldu, anlamı nedir? Emek ve Dayanışma Günü ne zaman ortaya çıktı? İşçi Bayramı tarihçesi...
- Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3'lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...
- Milli Muharip Uçak'ın ismi ne olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak! Tarih belli oldu
- Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Nisan Fenerbahçe maçı canlı izle!
- 1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...
- Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston sağlık durumu nasıl son dakika? Bryant Dunston kimdir, kaç yaşında?
- Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim oldu? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında nereli?
- 14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! Partilerin oy oranları açıklandı! Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte, son durum...
- Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı