CHP yandaşı Yılmaz Özdil 7’li koalisyonun İzmir mitingi öncesi isyanda: Onları alkışlatacaklar

KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI YÜKSEL TAŞKIN

FETÖ'nün operasyon gazetesi Taraf'ta, CHP'nin dizaynı, CHP'deki Kemalist ve ulusalcıların tasfiyesinin teori ve planlarını Yüksel Taşkın'ın ideolojik olarak formüle ettiği ve altyapısını oluşturduğu ortaya çıktı. 2013 yılından itibaren Taraf gazetesinde yazdığı yazılarla CHP ve terörün siyasi ayağı HDP'yi bir araya getirecek fikri yazılar yazan Taşkın'ın, bir yazısında, "Gezi direnişi bu gelecekten seslenişin birinci kapısını açmışsa, Demirtaş'a ilk defa oy verenler, ikinci kapıyı aralamışlardır. Mesele bu kapıdan girebilme cesaretini göstermektir." diyerek adeta bugün 7'li koalisyonda bir araya gelen bölücü iklimi özetliyor.

Taşkın 25 Mayıs 2013 tarihli yazısında, CHP'nin yüzde 25'e sıkıştığı, Kürtleri uzaklaştırdığından söz edip, CHP'ye Kürtleri ve muhafazakarları kazanma aklı veriyor. Bugün HDP ve PKK'ya yanaşan, sözde muhafazakar FETÖ ile birlikte hareket eden CHP'nin akıl hocası da kendini ele veriyor.