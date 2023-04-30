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CHP yandaşı Yılmaz Özdil 7'li koalisyonun İzmir mitingi öncesi isyanda: Onları alkışlatacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2023
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CHP yandaşı Yılmaz Özdil 7’li koalisyonun İzmir mitingi öncesi isyanda: Onları alkışlatacaklar

7'li koalisyonda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası yaşanan liste kaosu İzmir mitingi öncesi de devam ediyor. CHP adaylık kavgalarının gölgesinde LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterdi. Miting öncesi CHP yandaşı Yılmaz Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün…" sözleriyle yaşanacakları özetledi. CHP'nin ve İzmir'de ilk sıradan aday gösterdiği FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı, koalisyon ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu alkışlatacağını belirten Özdil, "20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" dedi.

7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları bugün İzmir'de yapılacak mitinge katılacak. Miting öncesi CHP'deki milletvekili aday listeleri sonrası başlayan kriz de devam ediyor. CHP liste krizi ve kavgaların gölgesinde LGBT savunucusundan, terör yandaşına birçok ismi aday gösterdi.

CHP YANDAŞI MEDYA RAHATSIZ
7'li koalisyonun içinde bulunduğu kaos iklimi ve aday gösterilen isimlerin FETÖ iltisakından rahatsız olan CHP medyası da her geçen gün sesini yükseltmeye devam ediyor.

KUMPASÇI TARAF İSYANI!
Miting öncesi CHP yandaşı Yılmaz Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün…" sözleriyle bugün yaşanacakları özetledi. CHP'nin ve İzmir'de ilk sıradan aday gösterdiği FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı, koalisyon ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu alkışlatacağını belirten Özdil, "20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" dedi.

FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU
Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI YÜKSEL TAŞKIN
FETÖ'nün operasyon gazetesi Taraf'ta, CHP'nin dizaynı, CHP'deki Kemalist ve ulusalcıların tasfiyesinin teori ve planlarını Yüksel Taşkın'ın ideolojik olarak formüle ettiği ve altyapısını oluşturduğu ortaya çıktı. 2013 yılından itibaren Taraf gazetesinde yazdığı yazılarla CHP ve terörün siyasi ayağı HDP'yi bir araya getirecek fikri yazılar yazan Taşkın'ın, bir yazısında, "Gezi direnişi bu gelecekten seslenişin birinci kapısını açmışsa, Demirtaş'a ilk defa oy verenler, ikinci kapıyı aralamışlardır. Mesele bu kapıdan girebilme cesaretini göstermektir." diyerek adeta bugün 7'li koalisyonda bir araya gelen bölücü iklimi özetliyor.

Taşkın 25 Mayıs 2013 tarihli yazısında, CHP'nin yüzde 25'e sıkıştığı, Kürtleri uzaklaştırdığından söz edip, CHP'ye Kürtleri ve muhafazakarları kazanma aklı veriyor. Bugün HDP ve PKK'ya yanaşan, sözde muhafazakar FETÖ ile birlikte hareket eden CHP'nin akıl hocası da kendini ele veriyor.

KÖŞESİNDEN BAYKAL'I TASFİYE PLANINI İŞLEDİ
17 Eylül 2013 tarihli yazısında dönüşümün kolay olmayacağını vurgulayan Taşkın, "CHP'yi eleştirmek mi itibarsızlaştırmak mı" başlıklı yazısında, "Ama bu dönüşüm o kadar kolay olmayacak" diyor.

Hedefinde ise Baykal var. "Baykal oligarşisi" diyerek FETÖ'nün kaset kumpasıyla devirdiği Baykal'a yönelik ağır eleşiriler getiriyor. Baykal tasfiyesinin fikirsel operasyon kanadındaki isim olmuş Yüksel Taşkın.

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