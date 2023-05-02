Okullarda ücretsiz yemek kimleri kapsıyor? Devlet hangi sınıflara yemek verecek?

Öğrencilere ücretsiz yemek desteği çok güzel bir uygulama. Çocuklar artık evlerinden beslenme çantaları getiriyorlardı artık böyle bir şey yok. Çocuklar okullarda duruma göre kahvaltılarını ya da öğle yemeklerini yiyorlar. Burada çocuklara çok güzel bir imkan sağlandı. Bu durumdan hem çocuklar hem veliler mutlu. Ödeneklerimiz de bakanlık tarafından zamanında gönderiliyor."

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