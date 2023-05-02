Okullarda ücretsiz yemek kimleri kapsıyor? Devlet hangi sınıflara yemek verecek?
Öğrencilere öğle yemeği desteği yaygınlaştırılıyor. 5 milyon öğrenciye verilen ücretsiz öğle yemeği desteğinin devlet okullarında yaygınlaştırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yemek desteğinin artacağı söylemişti. Peki bu uygulama nasıl işliyor? Tüm öğrencilere yemek verilecek mi? Devlet hangi sınıflara yemek verecek? Gelişmeleri A Haber muhabir Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan okul müdürü Fatma Balıkçı değerlendirdi.
Okullarda ücretsiz yemek uygulaması hazırlıklarına başlandı. Okullara diyetisyen desteği. Menülerde sağlıklı beslenme için bulunması gereken besin ve besin grupları olacak. Diyetisyen desteği ile okullarda hazırlanacak beslenme listesi web sayfasında yayınlanacak. Yemek alacak öğrencilerin velilerinden izin alınacak.
Çankaya Mehmet Meto Anaokulu Müdürü Fatma Balıkçı:
"Süreç 6 Şubat'ta Mili Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in katılımıyla burada bir açılış yapacaktı ama bilindiği gibi deprem felaketi yaşadık. Okullar açıldığında ücretsiz yemek süreci başladı. Okulların banka hesaplarına banka ödeneği gönderiliyor.
Burada ki kaynak öğrencilere ücretiz yemek olarak kullanılıyor ve kahvaltı ya da öğle yemeği olarak öğrencilere hizmet sunuluyor. Bizim okulumuz da sabahçı ve öğlenci olduğu için sabah kahvaltı öğlen yemek veriliyor.
Yemek menüleri okulların imkanına göre hazırlanıyor. Biz burada bir komisyon marifetiyle düzenlemeler yapıyoruz. Burada ilçe sağlık müdürlükleri destek sağlıyor. Yine bunun yanında imkanı olan okullar diyetisyen yardımıyla hazırlıyor. Üniversite de beslenme dersleri alan öğretmenler olduğumuz için komisyon olarak ilçe sağlıktan destek alarak bunu sağlıyoruz.
Öğrencilere ücretsiz yemek desteği çok güzel bir uygulama. Çocuklar artık evlerinden beslenme çantaları getiriyorlardı artık böyle bir şey yok. Çocuklar okullarda duruma göre kahvaltılarını ya da öğle yemeklerini yiyorlar. Burada çocuklara çok güzel bir imkan sağlandı. Bu durumdan hem çocuklar hem veliler mutlu. Ödeneklerimiz de bakanlık tarafından zamanında gönderiliyor."
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