Akit Medya Grubu binasında yangın! Neler yaşandı? İşte detaylar

Bir yaralımız ya da can kaybımız olmadı bizi teselli eden en önemli unsurlardan biri de bu. Sosyal medyada değişik şekilde 'cehennemin ateşi çocukları' şeklinde mesajlar atılıyor. Burada bir sabotaj olabilir gibi duyumlar alıyoruz. Tabi Emniyet yetkilileri konuyla ilgilenecekler. Şu anda kesin bir şey dememiz söz konusu değil. Bekliyoruz burada ve içeri girmemiz mümkün değil.