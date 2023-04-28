Akit Medya Grubu binasında yangın! Neler yaşandı? İşte detaylar
İstanbul Küçükçekmece'de de 8 katlı binada çıkan yangın 14 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yaşananları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu anlattı.
İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın 14 saat sonra kontrol altına alınabildi. Peki yangında neler yaşandı? Gelişmeleri Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu A Haber'de anlattı.
Nuri Karahasanoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Yangın çıktığı sırada biz arkadaşlarla beraber binaydık. Bir patlama sesi ile birlikte yoğun bir dumana maruz kaldık. Arkadaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi ve ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Fakat 20 saati geçti ve yangın hala söndürülmedi. Burada İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi'ni ne kadar acemice davrandığına şahit olduk.
Bir yaralımız ya da can kaybımız olmadı bizi teselli eden en önemli unsurlardan biri de bu. Sosyal medyada değişik şekilde 'cehennemin ateşi çocukları' şeklinde mesajlar atılıyor. Burada bir sabotaj olabilir gibi duyumlar alıyoruz. Tabi Emniyet yetkilileri konuyla ilgilenecekler. Şu anda kesin bir şey dememiz söz konusu değil. Bekliyoruz burada ve içeri girmemiz mümkün değil.
Çok acil olarak bazı çalışmalar ve disketler alındı. Ama içeri rahat şekilde girmemiz mümkün değil. Buraya itfaiye 10 dakika içerisinde geldi. Burada ancak iş bilmezlik nedeniyle böyle bir durum oldu. İtfaiye erlerinin tecrübesiz olduğuna ben şahit oldum. Sadece seyrediyorlar, boş tankerlerle olay yerine gelen itfaiye aracına şahit olduk. Buraya 20'ye yakın ilçeden itfaiye takviyesi geldi. Burada bir yönetim zafiyeti olduğunu gözlemledik.
Burada yönetim anlamında iyi bir koordinasyon sağlansaydı bu yangın çoktan söndürülmüş olurdu. Biz de binaya girme imkanına sahip olacaktık. Dikim atölyesinde başlayan ve patlama sesinin gelmesiyle yangın kısa sürede ilerledi. Diğer üs katlara da sirayet etti. İtfaiyenin geldiği anlarda alevli yangın söz konusu değildi. İtfaiyenin gelmesinden neredeyse 3 saat sonra alevli yangınlara bakma durumunda kaldık. İtfaiye gibi biz de seyretme durumunda kaldık.
Yangından 4 ya da 5 saat sonra köpük sıkan robotlar geldi. Halbuki bu robotlar kısa zaman içinde gelmiş olsaydı bu yangın bu kadar büyümeyecekti ve şimdiye kadar sönmüş olacaktı. Binanın ön bahçesinde yer alan trafoda herhangi sıkıntı yok Biz sadece dikim atölyesinden gelen patlama sesini duyduk. İşte ondan sonra yoğun bir duman ile karşı karşıya kaldık. Saatler sonra alevler yükseldi. Şu anda 20 saattir henüz kontrol altına alınamadı."
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