Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar

"İKTİDAR GİTSİN NASIL GİDERSE GİTSİN"

Togg'un yüzde 100 yerli olmasına yöneik de çalışmalar yapılıyor. TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var demeleri akıl mantık dışı. İHA'lara dokunacağız demek de "İktidar gitsin nasıl giderse gitsin" mantığıdır. Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı.

"KENDİ HALALARINI BİLE İKNE EDEMİYORLAR"

Çamlıca Camii açılıyor nasıl dolacak diye uğraşılıyor. İçini dolduracak nesilleri yetiştirmek için de biz mücadele edelim. Kendi halalarını ikna edemiyorlar bu siyasetle zaten edemezsiniz.