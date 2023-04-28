Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan A Haber ekranlarının sevilen programı Memleket Meselesi'ne konuk olurken gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Erbakan'ın konuşmasında öne çıkanlar...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
SAVUNMA SANAYİNDE HER ADIMI DESTEKLİYORUZ
Savunma sanayiinde her adımı destekliyoruz. Yüzde 5-10 oranında parçaları dışarıdan geliyor diye eleştiriliyor. Bunlar zaman içinde yüzde 100'e gelecek. Bunlar son derece yanlış eleştiriler. Savunma sanayii de yüzde 20'lerde başladı şu an yüzde 80'lere geldi.
"İKTİDAR GİTSİN NASIL GİDERSE GİTSİN"
Togg'un yüzde 100 yerli olmasına yöneik de çalışmalar yapılıyor. TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var demeleri akıl mantık dışı. İHA'lara dokunacağız demek de "İktidar gitsin nasıl giderse gitsin" mantığıdır. Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı.
"KENDİ HALALARINI BİLE İKNE EDEMİYORLAR"
Çamlıca Camii açılıyor nasıl dolacak diye uğraşılıyor. İçini dolduracak nesilleri yetiştirmek için de biz mücadele edelim. Kendi halalarını ikna edemiyorlar bu siyasetle zaten edemezsiniz.
"SAADET MİLLİ GÖRÜŞ'Ü TEMSİL EDEMEZ"
Saadet Partisi yaptıklarıyla Milli Görüş'ü temsil edemez. Saadet, Milli Görüş'e zıt birinin iktidar olması için çalışıyor. Milli Görüş'ün tam tersi düşünen bir zihniyeti iktidar yapmak için çabalıyor Saadet Partisi.
"PKK VE FETÖ 7'Lİ MASAYI DESTEKLİYOR"
PKK ve FETÖ 7'li masayı destekliyor. Cumhur İttifakı'nın karşısındalar, biz de onların karşısındayız. CHP 28 Şubat'ı hatırlatıyor. Başörtüsüne güvenceye lailkliğe aykırı diye karşı çıktılar.
HDP'YE BAKANLIK TARTIŞMASI
HDP'ye bakanlık verelim mi diye CHP ve İYİ Parti tartıştı. HDP'nin ajandası Türkiye'nin bölünmesi. CHP de bunu kabul etmiş.Terör örgütü seçim kampanyası yapıyor. PKK elebaşları açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.
İBB'YE FAİZLİ BORÇ TEPKİSİ
Dünyanın en yüksek faizle borçlanan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu borçların faizlerini de vatandaştan çıkartıyorlar. 7'li masa borç ve faiz vadediyor, millete çözüm sunmuyor.
Biz halkın refahını, ekonomik gücünü artırmak için çalışacağız.
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