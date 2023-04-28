CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede: Sanki bu toplum hiç araba görmemiş! Daha önce öküz arabasıyla mı gidiyorlardı?
Türkiye'nin yerli gururu Togg yollardaki yerini alırken vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Bakanların makam otomobili olarak kullandıkları Togg otomobili gittiği her şehirde ilgi olmaya devam ederken CHP medyası bu durumdan rahatsız oldu. İsmail Saymaz vatandaşların Togg'a olan ilgisini eleştirirken "Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP MEDYASINDAN ELEŞTİRİ YAĞMURU
Aracı inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmezken Togg'un deneyim merkezlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Ancak milletin gönlünde yer verdiği Togg, CHP medyası tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
"YERLİ OTOMOBİL YAPTIK ZATEN"
CHP yandaşı Can Ataklı "Yerli otomobil, yerli otomobil, kardeşim yerli otomobili 1960'da yaptık zaten. Herkes unutuyor gidiyor. Anadol'u unutuyorlar. İlk defa araba yapıyoruz ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? Mustafa Varank. Başkasını görüyor musunuz? Varsa yoksa hükümet, onlar anlatıyorlar. Sahibi kim?" ifadelerini kullandı.
"GÖRMEMİŞİN OĞLU OLMUŞ TUTMUŞ TOGG'UNU KOPARMIŞ"
Ataklı bu ilgi sonrası yine Togg'u hedef gösterirken "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya Togg, Togg, Togg." ifadelerini kullandı.
"SANKİ BU TOPLUM HİÇ ARABA GÖRMEMİŞ"
CHP yandaşı İsmail Saymaz ise katıldığı canlı yayında "TOGG çok enterasan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu. Aynasını tutan da var lastiğini kavrayan da... " ifadeleriyle toplumu ve Togg'u eleştirdi.
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