CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede: Sanki bu toplum hiç araba görmemiş! Daha önce öküz arabasıyla mı gidiyorlardı?

"SANKİ BU TOPLUM HİÇ ARABA GÖRMEMİŞ"

CHP yandaşı İsmail Saymaz ise katıldığı canlı yayında "TOGG çok enterasan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu. Aynasını tutan da var lastiğini kavrayan da... " ifadeleriyle toplumu ve Togg'u eleştirdi.