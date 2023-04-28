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CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede: Sanki bu toplum hiç araba görmemiş! Daha önce öküz arabasıyla mı gidiyorlardı?

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Giriş: 28.04.2023 01:57
Türkiye'nin yerli gururu Togg yollardaki yerini alırken vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Bakanların makam otomobili olarak kullandıkları Togg otomobili gittiği her şehirde ilgi olmaya devam ederken CHP medyası bu durumdan rahatsız oldu. İsmail Saymaz vatandaşların Togg'a olan ilgisini eleştirirken "Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede
CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede
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