28 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede: Sanki bu toplum hiç araba görmemiş! Daha önce öküz arabasıyla mı gidiyorlardı?
Türkiye'nin yerli gururu Togg yollardaki yerini alırken vatandaşların yoğun ilgisini topladı. Bakanların makam otomobili olarak kullandıkları Togg otomobili gittiği her şehirde ilgi olmaya devam ederken CHP medyası bu durumdan rahatsız oldu. İsmail Saymaz vatandaşların Togg'a olan ilgisini eleştirirken "Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...