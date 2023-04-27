CHP-HDPKK birlikteliği resmiyet kazandı! İsmail Saymaz duyurdu: Mithat Sancar açıkça Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini söyledi
Seçimlere az bir süre kalırken Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrasında başlayan süreçte Kandil'den ve HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik gelen destek açıklamaları sürüyor. Diğer yandan CHP'li isimlerin HDPKK'ya verdiği sözler, Kandil'in iştahını kabartırken HDP'nin resmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine yönelik ilk açıklama geldi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında HDP'li Mithat Sancar ile görüştüğünü ve Sancar'ın kendisine " Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğiz" dediğini ifade etti. İşte detaylar...
Türkiye artık her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'e verdiği selamların karşılığını HDPKK'dan gelen açıklamalarla birlikte alıyor.
"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"
İsminin açıklanmasının ardından Kandil'in siyasi ayağı HDP'ye koşan ve eline tutuşturulan emir listesini kameralar karşısında okuyan Kılıçdaroğlu bazı konularda HDP ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı.
CHP'LİLERDEN HDPKK'YA VE KANDİL'E SAYISIZ VAAT
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Kandil'de sevinç yaratırken, CHP'li isimler tarafından HDPKK'ya verilen özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri de son dönemin en çok konuşulan olayları arasında yer buldu.
CHP'den gelen bu açıklamalara kayıtsız kalmayan Kandil ve HDPKK da üst üste yaptıkları açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na yönelik desteklerini açıkladı.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK
Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
"KİME OY VERECEĞİNİZİ BİLİYORSUNUZ"
HDP'li Pervin Buldan "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız." açıklamasından sonra "Yapacağımız mitinglerde destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğimizi açık açık ilan edeceğiz. Gerçi sizler zaten biliyorsunuz" demişti.
"HDP'Lİ MİTHAT SANCAR KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ"
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'nin medyası Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz HDP'nin seçimlerinde CHP'yi destekleyeceğini resmen duyurdu.
Saymaz yaptığı açıklamada "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu seçimde açıkça Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini bana söyledi." ifadelerini kullandı.
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